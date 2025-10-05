  1. سیاست
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

جعفری آذر: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستورکار دولت قرار گیرد

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید در دستورکار دولت باشد، چرا که مطالبه ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری آذر در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک هفته فراجا، گفت: تقویت نیروهای نظامی و انتظامی اهمیت زیادی دارد و لازم است دولت هرچه سریع تر فوق العاده خاص کارکنان دولت را جهت کمک به معیشت آنها پرداخت کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی از قوانین و نحوه مدیریت کشور باعث فساد در عرصه اداری و سخت کردن کار مردم شده و مصوبات ساختگی هیأت مدیره ها باعث افزایش بار سنگین تورم و موجب اعتراضات مردم شده است.

وی اظهار کرد: باید طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستورکار دولت باشد، چرا که مطالبه ملی است.

