احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص نهایی شدن قانون حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و سهم صداوسیما و باشگاه ها، اظهار کرد: ما در این خصوص رویه مشخص و شفافی داریم. در واقع نظر مجلس این است که حق پخش، طبق موازینی که در دنیا وجود دارد به باشگاه ها پرداخت شود؛ البته میزان و سهم آن، بر اساس مقدار پخش و دیگر فاکتورها است و درصد و سهم و عددی مشخصی وجود ندارد.

وی افزود: آنچه که مهم است بدین صورت است که آن قانونی که تصویب کرده‌اند، آیین‌نامه‌اش مصوب شود. در خصوص حق پخش باید گفت که نظر صداوسیما این است که می‌گوید در حال حاضر درآمدی که از حق پخش دارد را در منابع درآمدی خود پیش‌بینی و در ردیف‌های بودجه‌ای خود لحاظ کرده و برای صداوسیما هزینه می‌کند، لذا اگر قرار است این اتفاق بیفتد و این حق پخش داده شود، باشگاه‌ها به هر صورت باید مکانیزمی یا شرایطی را تأمین کنند که در قالب مواد قانونی و ردیف‌های اعتباری، هزینه‌هایی که صداوسیما دارد نیز در نظر گرفته شود. در این صورت، صداوسیما در این قضیه حرفی ندارد.

پیشرفت های خوبی درخصوص حق پخش داشتیم

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: البته مقداری روی این قضیه بحث هست، ولی پیشرفتهای خوبی داشتیم و من امیدوارم که ان‌شاءالله در آینده شرایطی به وجود بیاید که ما بتوانیم این موضوع را با باشگاه‌ها حل کنیم. باید گفت موازین جهانی شفاف و مشخصی در خصوص درصد دقیق حق باشگاه‌ها وجود ندارد. هرچند حق پخش در اختیار خود باشگاه است و خودش تصمیم می‌گیرد با یک شبکه تلویزیونی قرارداد ببندد و خودش پخشش را انجام دهد.

کار صداوسیما در پخش رایگان و زنده مسابقات مهم ورزشی بی‌نظیر است

دنیا مالی با دفاع از ارائه خدمات رایگان پخش مسابقات ورزشی توسط صداو سیما بیان کرد: در ایران موضوعی که وجود دارد این است که مردمی که توانایی پرداخت حق شهریه یا حق اشتراک ندارند، برای مشاهده مسابقات ورزشی چه کار باید کنند؟ البته ما قائلیم که حتماً بایستی باشگاه‌ها در این قضیه حق پخش تلویزیونی منتفع شوند تا بتوانند هزینه‌های خود را به صورت خودگردان تأمین کنند. از طرفی هم رسانه ملی، رسانه‌ای است از فوتبال اروپا و مسابقات مهم ورزشی پخش های مستقیم دارد که بدون شک ایران را جزء کشورهای بسیار بی‌نظیر در این حوزه قرار داده است، زیرا بدون اینکه مردم حق اشتراکی بدهند، به صورت زنده بازی ها را مشاهده می کنند.

در واقع صداوسیما این‌ها را می‌خرد و پخش می‌کند و مردم هم بسیار راضی هستند. بر اساس اطلاعاتی که از سایر کشورها استخراج کرده‌ام، عرض می‌کنم پخش‌هایی که ما از مسابقات ورزشی مهم داریم، بی‌نظیر است، لذا بایستی در یک تعامل بین دولت، صداوسیما و باشگاه، ان‌شاءالله این موضوع حق پخش تلویزیونی پیگیری و حل شود.

شایان ذکر است، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر و در رابطه با قانون در حال تصویب حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، گفته بود: قانون حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی هنوز به طور کامل در مجلس تصویب نشده است و دو بند دیگر از آن باقی مانده است. همچنین نحوه محاسبه و به اصطلاح اختصاص حق پخش تلویزیونی به دستگاه‌ها، باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مختلف بر اساس جدولی ذکر شده است که خود فدراسیون‌ها و وزارت ورزش آن را پیشنهاد کرده‌اند.

گفتنی است، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه (۱۶ شهریور 1404) در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، در مصوبه‌ای سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد تا اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیون و حقوق چندرسانه‌ای مسابقات ورزشی را تامین کند. این در حالی است که یک سال پس از ابلاغ قانون هفتم توسعه وزارت ورزش هنوز مشکل حق پخش تلویزیونی برای ورزش کشور را حل نشده است تا شریان حیاتی درآمدزایی باشگاه ها در بن بست قرار نگیرد.