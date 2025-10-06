میثم ظهوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: هدف اصلی از تصویب این لایحه، کاهش تورم نبوده و اساساً این لایحه، قصد تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی را دنبال نمی‌کند، بلکه هدف تسهیل محاسبات مالی و هماهنگی با فرهنگ عمومی مردم است.

وی متذکر شد: از گذشته مردم به‌طور معمول مبالغ را به صورت ساده‌تر و بدون صفرهای اضافی بیان می‌کردند، مثلاً به جای گفتن ۵۰ هزار ریال، می‌گفتند پنج تومان. با افزایش تعداد صفرها در پول ملی، محاسبات روزمره و تراکنش‌های مالی برای مردم و فعالان اقتصادی پیچیده شده بود و این لایحه قصد داشت با حذف صفرها، این مشکل را برطرف کند.

ظهوریان اشاره کرد که این تجربه در کشورهای مختلفی مانند ترکیه، آرژانتین و آلمان سابقه داشته و حدود ۸۰ کشور جهان پیش‌تر چنین اقدامی انجام داده‌اند. برای مثال، ترکیه در دوره‌ای شش صفر از پول ملی خود حذف کرده و آرژانتین تاکنون ۱۸ صفر را از پول ملی خود حذف کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره نام واحد پول ملی کشورمان، گفت: هرچند شخصاً معتقدم واحد پول باید تومان شود تا با فرهنگ عامه مردم هماهنگ‌تر باشد و کار با پول ملی راحت‌تر شود، اما نهایتاً مجلس و کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفتند که واحد پول ریال باقی بماند.

ظهوریان درباره زمان اجرای این مصوبه تأکید کرد که مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی، شامل بازه زمانی دو ساله برای اجرا و سه ساله دوره انتقال است، یعنی بعد از تصویب و تایید شورای نگهبان، بانک مرکزی دو سال فرصت برای آماده‌سازی و اطلاع‌رسانی دارد.

وی توضیح داد: همچنین سه سال برای دوره گذار در نظر گرفته شده تا این تغییرات به صورت تدریجی اعمال شود و مردم آمادگی تغییرات را داشته باشند و نگران نباشند؛ پس قرار نیست این مصوبه فورا و بدون اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی اجرایی شود.