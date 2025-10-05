به گزارش خبرنگار مهر، فرشید صفدری صبح یکشنبه در دبیرستان دخترانه حضرت زهرا گرمسار با بیان اینکه پنجمین مرحله طرح قاضی در مدرسه به اجرا در آمد، ابراز داشت: در این جلسات قضات محاکم عمومی و انقلاب نیز مشارکت دارند.

وی افزود: هدف از اجرای طرح ارائه اطلاعات متناسب و کاربردی در حوزه های جرائم کیفری و دعاوی حقوقی به دانش آموزان و اولیای مدارس است.

رئیس دادگستری گرمسار با بیان اینکه آگاه‌سازی دانش‌آموزان از خطرهای بزهکاری اجتماعی و آموزش حقوقی از رویکردهای این طرح است، ابراز داشت: با ارائه این آموزش ها در دوران مدرسه می کوشیم تا در پیشگیری از اعتیاد، جرائم اینترنتی و آسیب‌های ویژه مجازی خاص این سن نقش مهم ایفا کنیم.

صفدری تصریح کرد: با تشریح فرآیند خدمات قضایی و رفع شبهات پیرامون موضوعات کیفری و حقوقی و آگاه سازی دانش آموزان از مخاطرات و مجازات های قانونی و طرح مسائل اجتماعی پر تکرار می کوشیم تا از وقوع جرائم مشابه در آینده پیشگیری شود.

وی افزود: با بهره گیری از دستگاه‌ها و متخصصان، قضات و سایر کارشناسان و حضور در مدارس، دانش‌آموزان با مسائل حقوقی، مفاهیم جرم و راهکارهای پیشگیری مطلع شده و اطلاعات و تجربیات مفیدی به دانش‌آموزان، اولیا و کارکنان انتقال داده می شود.