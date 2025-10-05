  1. استانها
«قاضی در مدرسه» طرح آگاه‌سازی قانونی دانش‌آموزان گرمساری

گرمسار- رئیس دادگستری شهرستان گرمسار از اجرای «طرح قاضی در مدرسه» در این شهرستان خبر داد و هدف اصلی این طرح را آگاه‌سازی دانش‌آموزان از مخاطرات اجتماعی و مجازات‌های قانونی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید صفدری صبح یکشنبه در دبیرستان دخترانه حضرت زهرا گرمسار با بیان اینکه پنجمین مرحله طرح قاضی در مدرسه به اجرا در آمد، ابراز داشت: در این جلسات قضات محاکم عمومی و انقلاب نیز مشارکت دارند.

وی افزود: هدف از اجرای طرح ارائه اطلاعات متناسب و کاربردی در حوزه های جرائم کیفری و دعاوی حقوقی به دانش آموزان و اولیای مدارس است.

رئیس دادگستری گرمسار با بیان اینکه آگاه‌سازی دانش‌آموزان از خطرهای بزهکاری اجتماعی و آموزش حقوقی از رویکردهای این طرح است، ابراز داشت: با ارائه این آموزش ها در دوران مدرسه می کوشیم تا در پیشگیری از اعتیاد، جرائم اینترنتی و آسیب‌های ویژه مجازی خاص این سن نقش مهم ایفا کنیم.

صفدری تصریح کرد: با تشریح فرآیند خدمات قضایی و رفع شبهات پیرامون موضوعات کیفری و حقوقی و آگاه سازی دانش آموزان از مخاطرات و مجازات های قانونی و طرح مسائل اجتماعی پر تکرار می کوشیم تا از وقوع جرائم مشابه در آینده پیشگیری شود.

وی افزود: با بهره گیری از دستگاه‌ها و متخصصان، قضات و سایر کارشناسان و حضور در مدارس، دانش‌آموزان با مسائل حقوقی، مفاهیم جرم و راهکارهای پیشگیری مطلع شده و اطلاعات و تجربیات مفیدی به دانش‌آموزان، اولیا و کارکنان انتقال داده می شود.

