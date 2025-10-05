به گزارش خبرنگار مهر، محسن معززیفر صبح یکشنبه در مجمع انتخاب رئیس هیئت بسکتبال خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، ضمن تقدیر از اعضای مجمع، مربیان و بازیکنان گفت: همکاری و تعامل اعضا نقش کلیدی در موفقیت هیئتهای استانی دارد و بدون آن هیچ مدیری نمیتواند موفق شود.
دبیر فدراسیون بسکتبال به اهمیت فضای تعاملی در مدیریت بسکتبال اشاره و اضافه کرد: مدیریت از بالا به پایین منسوخ شده است. باید از سرمایههای انسانی و اقتصادی استان استفاده کنیم و فضایی دوستانه و آموزشی برای رشد بازیکنان ایجاد وی درباره آموزش ریسکپذیری به بازیکنان جوان گفت: در سطح پایه باید به بچهها یاد دهیم که در مواجهه با موفقیت و شکست نگرانی نداشته باشند و تجربیات مختلف را بیاموزند.
معززیفر به ظرفیتهای خراسان شمالی در بخش بانوان و بسکتبال ۳ نفره اشاره کرد و افزود: با برنامهریزی مناسب میتوانیم استعدادهای محلی را به تیمهای ملی معرفی کنیم و پتانسیلهای فرهنگی و گردشگری استان را نیز به نمایش بگذاریم.
وی در پایان با تأکید بر حمایت فدراسیون از استعدادهای شهرستانی گفت: درهای تیم ملی همیشه به روی بازیکنان مستعد باز است و هیچ محدودیتی برای معرفی آنها نداریم.
در مجمع انتخابات رئیس هییت بسکتبال خراسان شمالی مهدی امیدوار به نفع امید حیدریان از ادامه رقابت انصراف داد و در پایان رأیگیری، امید حیدریان با کسب ۱۵ رأی از مجموع ۱۹ رأی مأخوذه، به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیأت بسکتبال خراسان شمالی انتخاب شد.
نظر شما