حجت الاسلام محمد جواد قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکرار حوادث تلخ علیه طلاب و روحانیون در کشور، نسبت به تبعات سکوت برخی مسئولان و نخبگان در قبال این هجمه‌ها هشدار داد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان مازندران با اشاره به رخدادهای اخیر از جمله ربایش، ضرب‌وشتم و شهادت برخی روحانیون در نقاط مختلف کشور، گفت: بی‌توجهی یا سکوت برخی از مسئولان، نخبگان و حتی رسانه‌ها قابل قبول نیست در حالی‌که این وقایع نباید به عنوان اتفاقاتی عادی یا صرفاً صنفی تلقی شوند.

قائمی با تأکید بر نقش محوری روحانیت در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران گفت:از فتوای تحریم تنباکو گرفته تا پیروزی انقلاب اسلامی، از نهضت مشروطه تا ملی شدن صنعت نفت، روحانیت همواره پیشگام بوده است. دشمنان اسلام و انقلاب نیز به خوبی این جایگاه را شناخته‌اند و طبیعی است که برای خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی نسبت به این قشر، طراحی و برنامه‌ریزی کنند.

وی تأکید کرد: دفاع از امنیت و کرامت انسان‌ها نباید وابسته به لباس، شغل یا طرز فکر افراد باشد.

حجت‌الاسلام قائمی در پایان گفت: رابطه مردم و روحانیت، یک رابطه دوسویه و تاریخی است. این پیوند، یکی از پایه‌های اصلی اقتدار فرهنگی و اجتماعی ایران است. تضعیف این رابطه، نه تنها به ضرر روحانیت، بلکه به زیان کل جامعه و نظام خواهد بود.