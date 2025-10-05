به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با صدور پیامی از از عزاداران و خادمان ایام رحلت بانوی کرامت تقدیر کرد که متن آن به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور مؤمنانه و پرشور زائران گرامی در مراسم عزاداری سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، جلوهای از عشق و ارادت خالصانه به ساحت نورانی اهل بیت علیهمالسلام بود که فضای حرم مطهر را آکنده از عطر معرفت و اشک و اندوه عارفانه ساخت؛ لذا صمیمانه از این حضور معنوی تقدیر و تشکر مینمایم.
همچنین وظیفه خود میدانم از همه خادمان خدوم، اعم از نیروهای داخلی و میهمانان خدمتگزار از سایر کشورها، که با اخلاص و تلاش بیوقفه، خدمترسانی شایستهای به عزاداران داشتند، صمیمانه قدردانی نمایم. بیتردید این خدمت خالصانه، ذخیرهای ارزشمند در پیشگاه حضرت حق و موجب رضایت بانوی کرامت خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون، عزت و سلامت همه عزیزان را مسئلت دارم.
