حضور ۵۰ دختر هنرمند در اجرای نمایش «دنیا و یه روز عجیب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کودک و نوجوان، «دنیا و یه روز عجیب» عنوان نمایشی موزیکال با موضوع توحید و برهان نظم است که به تهیه‌کنندگی مرتضی اسدی مرام و نویسندگی و کارگردانی مریم شعبانی از تولیدات مشترک خانواده فرهنگ و هنر امید (حوزه هنری) و گروه تئاتر بین‌المللی هنر مقدس محسوب می‌شود.

این اثر که در خرداد قرار بود در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران روی صحنه برود، با وقفه‌ای کوتاه به‌دلیل جنگ ۱۲روزه، از شب گذشته ۱۲ مهر ساعت ۱۸ اجرای مجدد خود را در تالار اندیشه حوزه هنری آغاز ‌کرده است.

این گروه پیش از این نیز دی‌ ۱۴۰۳ روی صحنه رفته بود.

در این نمایش، سمیرا حاجی فتحعلی (خانم ستاره - بازیگر و مجری شبکه پویا) با ایفای نقش «مامان دنیا» حضور دارد.

نمایش «دنیا و یه روز عجیب» اثری شاد و آموزنده است که با زبانی کودکانه به پرسش‌های ذهنی کودکان درباره نظم طبیعت، شب و روز و نقش خداوند پاسخ می‌دهد. این نمایش با نگاهی خلاقانه و طنزآمیز، مفاهیم توحیدی را برای مخاطبان خردسال و نوجوان به‌تصویر می‌کشد.

مریم شعبانی کارگردان نمایش درباره ایده اولیه اثر گفت: ایده از سوالات جالب بچه‌ها درباره نظم طبیعت شکل گرفت. تلاش کردیم با زبانی خیال‌انگیز، آنها را با مفاهیم الهی آشنا کنیم. در بسیاری از آثار خارجی نقش خداوند کم‌رنگ می‌شود اما ما می‌خواهیم از همان ابتدا ایمان و امید را در ذهن کودکان تقویت کنیم.

نمایش با حضور گروهی از دختران هنرجوی گروه «هنر مقدس» اجرا می‌شود که بیش از یک سال آموزش دیده‌اند. قطعات موسیقی آن نیز توسط مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی تولید شده است.

در این اثر ۵۰ دختر هنرمند در بخش‌های مختلف بازیگری، فرم و گروه کرال مشارکت دارند و هدف نمایش، تجربه‌ای شاد، آموزنده و خانوادگی برای مادران و دختران است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «دنیا، دختری نوجوان که از نظم طبیعت خسته است، در روز تولدش با دوستانش آرزو می‌کند که نظم جهان برهم بخورد، اما این آرزو دنیایی عجیب و پرماجرا را برای او رقم می‌زند.»

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت و کسب اطلاعات برنامه با شماره ۰۹۹۱۷۸۶۸۰۳۷ تماس بگیرند. همچنین صفحه بلیت‌فروشی این اثر در سایت تیوال در دسترس است.