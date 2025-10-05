به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این پیام آمده است: هفته نیروی انتظامی فرصتی ارزشمند برای پاسداشت خدمات شبانه‌روزی دلیرمردان و شیرزنان عرصه نظم و امنیت است؛ کسانی که با روحیه‌ای مخلصانه، در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند.



وی با اشاره به نقش بنیادین نیروی انتظامی در تحقق قانون‌مداری و آرامش عمومی، تأکید کرد: امنیت امروز جامعه، حاصل فداکاری‌های بی‌وقفه مأموران خدوم این نیرو است؛ سربازانی گمنام که با تعهد، درایت و شجاعت، حافظ جان، مال و ناموس مردم هستند.



رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان در ادامه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ناجا، فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های ایثارگر این مجموعه تبریک گفت و برای آنان توفیق روزافزون، عزت و سربلندی در سایه الطاف الهی و رهبری مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مسئلت کرد.