وی با اشاره به نقش بنیادین نیروی انتظامی در تحقق قانونمداری و آرامش عمومی، تأکید کرد: امنیت امروز جامعه، حاصل فداکاریهای بیوقفه مأموران خدوم این نیرو است؛ سربازانی گمنام که با تعهد، درایت و شجاعت، حافظ جان، مال و ناموس مردم هستند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان در ادامه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ناجا، فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان، کارکنان و خانوادههای ایثارگر این مجموعه تبریک گفت و برای آنان توفیق روزافزون، عزت و سربلندی در سایه الطاف الهی و رهبری مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مسئلت کرد.
شهرکرد- رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری با صدور پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از تلاشهای خالصانه و ایثار صادقانه کارکنان تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این پیام آمده است: هفته نیروی انتظامی فرصتی ارزشمند برای پاسداشت خدمات شبانهروزی دلیرمردان و شیرزنان عرصه نظم و امنیت است؛ کسانی که با روحیهای مخلصانه، در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی گام برمیدارند.
