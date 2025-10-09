به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه پنجشنبه به همراه فرماندهان و کارکنان انتظامی در گلزار شهدای شهرستان ساری حضور یافتند و یاد و خاطره شهیدان والامقام انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی را گرامی داشتند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در سخنانی با اشاره به جایگاه والا و فداکاری شهدا گفت: شهدا مظهر پاکی، ایثار و وفاداری به آرمان‌های الهی هستند. این مردان الهی با نثار خون خود درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و امروز بر ماست که از این میراث عظیم پاسداری کنیم.

وی همچنین گفت: نیروی انتظامی با تأسیس به شهدا همواره پیشقراول امنیت و آسایش مردم بوده است و امنیت امروز کشور، ثمره خون شهدای نیروی انتظامی است که در صحنه‌های مختلف، از جمله در مقابله با مخلان امنیت جان‌فشانی کردند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران بر لزوم تبعیت از سیره شهدا و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم تأکید کرده و گفت: فراموشی شهدا خیانت به تاریخ پرافتخار انقلاب است.

وی همچنین بر اهمیت برنامه‌هایی مانند این مراسم برای آشنا کردن نسل جوان با مکتب انسان‌ساز و حیات‌بخش شهادت تأکید کرد و گفت: شهدا الگوهای کامل فداکاری و مردمداری هستند و سیره عملی آنان بهترین راهنمای عمل برای همه ما در عرصه خدمت به ملت بزرگ ایران است.

در پایان، سردار مفخمی، فرمانده انتظامی استان مازندران، به همراه فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی استان، با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، به ارادت و احترام به شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی پرداختند.