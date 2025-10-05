استاندار ایلام:نقش مرزبانان در برقراری امنیت بی بدیل است  

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح یکشنبه در بازدید از مجموعه مرزبانی استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی از خدمات بیوقفه و مجاهدتهای مجموعه مرزبانی در تأمین امنیت و حراست از مرزهای استان قدردانی کرد.
وی، بر نقش بیبدیل مرزبانان در ایجاد امنیت و اقتدار در مرزهای طولانی استان با کشور عراق تأکید و از غیرت، ایمان و ایثارگری آنان در شرایط سخت جوی و محیطی تمجید کرد.
استاندار ایلام یادآور شد: ۴۳۵ کیلومتر مرز استان ایلام با کشور عراق به برکت مجاهدتهای مرزبانان، به مرزی امن و با اقتدار تبدیل شده است.
کرمی تاکید کرد: همچنین خدمات ارزنده مرزبانی در مناسبتهای مختلف از جمله ایام اربعین حسینی (ع) و در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شایسته قدردانی است.
وی اضافه کرد: همکاری و تعامل مؤثر مرزبانی با کشور عراق بهویژه در زمینه بازگشایی مرز «چیلات» و تسهیل تردد زائران اربعین نیز از موفقیتهای مرزبانان غیور استان است.
استاندار ایلام بر ضرورت تقویت زیرساختهای مرزی از جمله احداث و تجهیز پاسگاههای مرزی، بهبود راههای مواصلاتی و رفع مشکلات موجود در پایانه شهید سلیمانی و گمرک مهران تأکید و قول مساعد برای اختصاص اعتبارات لازم در این زمینه داده شد.
در پایان، مقرر شد با هماهنگی و همراهی تمامی دستگاههای ذیربط، گامهای مؤثری در جهت توسعه زیرساختهای مرزی و رفع دغدغههای مرزبانان برداشته شود.
