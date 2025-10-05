به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی پیش از ظهر یکشنبه در جنع خبرنگاران با اشاره به بررسی وضعیت بازنشستگان در استان اصفهان اظهار کرد: در پی ادغام صندوق بازنشستگی فولاد مبارکه با صندوق بازنشستگی کشوری، جلسه‌ کمیسیون کارگری استان با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور و نیز کانون‌های کارگری، کانون بازنشستگان کشوری، شرکت فولاد مبارکه و سایر ذی‌نفعان و دستگاه‌های مربوطه به منظور رفع مشکلات بازنشستگان کشوری و نیز شرکت فولاد مبارکه تشکیل شد.

وی افزود: با توجه به آمار بالای بازنشستگان صنعت در استان اصفهان، بررسی مطالبات آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در این جلسه مباحثی همچون همسان‌سازی مستمری و حقوق بازنشستگان کشوری و نیز مطالبات بازنشستگان فولاد مبارکه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان ادامه داد: در این جلسه مقرر شد ارزیابی‌های لازم به منظور همسان‌سازی با توجه به ساختار جدید این صندوق انجام و همچنین از مشورت و کمک کانون‌های رسمی برای تصمیم‌گیری در این زمینه استفاده شود.

وی با اشاره به سایر مصوبات این جلسه بیان کرد: مقرر شد این صندوق موضوع بیمه و درمان بازنشستگان و همچنین رفاهیات آنها. را به طوری جدی دنبال و تصمیمات لازم را در این باره اتخاذ نماید.

درویشی افزود: در سال‌های گذشته برای بازنشستگان کشوری خانه امیدی تأسیس گردید که مقرر شد اقدامات مربوط به آن تکمیل گردد.

وی با تأکید بر پیگیری مصوبات این جلسه تصریح کرد: ظرف ۴۰ تا ۶۰ روز آینده جلسه دیگری تشکیل و روند مصوبات پیگیری و دنبال می‌شود.