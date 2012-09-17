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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

در اصفهان/

بازنشستگان ذوب‌آهن خواستار پیگیری مطالباتشان شدند

بازنشستگان ذوب‌آهن خواستار پیگیری مطالباتشان شدند

اصفهان - خبرگزاری مهر: در حالیکه دوباره حقوق بازنشستگی، بازنشستگان ذوب‌آهن پرداخت نشده، این قشر در اصفهان خواستار پیگیری مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو ماهی است که به برخی از بازنشستگان ذوب‌آهن منطقه اصفهان حقوق پرداخت نشده است که چند روزی است با اعتراضات این قشر روبرو شده است.

این موضوع تا آنجا ادامه داشت که در روز گذشته و حتی روزهای پیش از آن تجمعی مقابل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن انجام شد.

بسیاری از این بازنشستگان بیان می کردند که دیگر راه به جایی ندارند و نمی‌دانند که چگونه زندگی خود را با این همه تورم اداره کنند.

علی اکبر خرم دشتی رئیس کانون بازنشستگان اصفهان با اشاره به تجمع صورت گرفته در مقابل این سازمان گفت: طبق بند  59 قانون بودجه سال جاری مقرر شده بود که صندوق سازمان بازنشستگی به وزارت رفاه منتقل شود اما تا زمانی که کسری این پول جبران شود که سازمان توسعه صنعت وظیفه پرداخت حقوق بازنشستگان را به عهده بگیرد.

وی ادامه داد: سازمان توسعه صنعت تا این لحظه نتوانسته این مطالبات را پرداخت کند.

رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان تصریح کرد: قرار بود بخشی از سهام واحدهای تولیدی مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و دیگر واحدها بابت کسری که صندوق دارد پرداخت شده و وضعیت آن روش شده و به وزارت رفاه ارائه شود که تاکنون این امر نیز محقق نشده است.

وی تاکید کرد: هنوز سازمان‌های ذیربط به توافق نهایی در این زمینه نرسیده‌اند و ما پیگیر مشکل ایجاد شده برای بازنشستگان هستیم.

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با ابراهیم دستمزد دبیر صندوق بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان بی نتیجه ماند.

کد مطلب 1697175

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