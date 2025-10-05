به گزارش خبرنگار مهر، کوروش موسوی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: توسعه شبکه فوقتوزیع برق در این منطقه به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی با چالشهای متعددی روبهرو بوده است.
وی یادآور شد: وجود زمینهای کشاورزی، باغات، مراتع حفاظتشده، شهرکهای صنعتی و مناطق جنگلی و کوهستانی، اجرای پروژههای انتقال و توزیع برق را پیچیده و دشوار کرده است.
وی افزود: این منطقه با کاربریهای کشاورزی، گردشگری، صنعتی و دامپروری، تامین زمین برای پروژهها را به دلیل محدودیتهای متعدد با کندی یا توقف مواجه ساخته است. همچنین موانع زیستمحیطی و کمبود سوخت برای نیروگاهها از دیگر مشکلات پیشرو بوده است.
موسوی تاکید کرد: با وجود این چالشها، شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان از سال ۱۴۰۲ اجرای پروژههای مهمی را آغاز کرد و تا مرداد ۱۴۰۴ چندین پست فوقتوزیع و خطوط تغذیه آنها را با سرمایهگذاری بیش از ۱۳۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسانده است.
وی ادامه داد: از جمله پروژههای شاخص میتوان به پست ۲۰/۶۳ کیلوولت تشبندان محمودآباد در شهرک صنعتی مگا با ظرفیت ۱۰۰ مگاولت آمپر و خط تغذیه ۱۰ کیلومتری دو مداره اشاره کرد که در مردادماه ۱۴۰۴ راهاندازی شد. ارزش این پروژه حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است و سالانه تا ۱۵۰ میلیون دلار به تولید ناخالص ملی کمک میکند.
مدیرعامل برق منطقهای مازندران و گلستان بیان کرد: پست ۲۰/۶۳ کیلوولت فریم ساری در ارتفاع ۹۸۵ متری از سطح دریا در منطقه کوهستانی دودانگه ساری نیز با ظرفیت ۶۰ مگاولت آمپر و خط تغذیه ۲۳ کیلومتری در مهرماه ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسیده است.
ویگفت: این پروژه با ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان، قابلیت انتقال ۱۰۰ مگاوات توان را دارد و مجهز به رلههای نیومریکال پرسرعت، سیستمهای PLC و RTU و مخابرات فیبری است که امکان پایش و کنترل از راه دور را فراهم کرده است.
موسوی خاطرنشان کرد: این پروژهها علاوه بر افزایش کیفیت و پایداری برق، زمینهساز توسعه صنایع، کشاورزی، گردشگری و نیروگاههای تولید پراکنده در منطقه هستند و نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغالزایی دارند. وزارت نیرو نیز در این مسیر حمایتهای ویژهای ارائه کرده است.
وی در پایان گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی سخت منطقه، حمل مصالح و تجهیزات به ویژه در مناطق کوهستانی به صورت محدود و با استفاده از قاطر انجام شده تا از تخریب محیط زیست جلوگیری شود. این اقدام باعث شده تا پروژهها به عنوان اولین خطوط سبز کشور شناخته شوند.
نظر شما