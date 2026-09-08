به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار روحالله صنعتکار صبح سهشنبه در جلسه ستاد مراسمات شهرستان اردستان با موضوع هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: ۹۳ برنامه در قالب ۱۸ عنوان اصلی در ایام هفته دفاع مقدس در شهرستان اردستان برگزار خواهد شد که محور اصلی این برنامهها، تجمعات مردمی در میادین شهرستان است.
وی افزود: یکی از برنامههای مهم امسال توجه به مدارس و نسل نوجوان و جوان است و بر اساس برنامه «نو میدان»، دانشآموزان در روزهای پنجشنبه و جمعه در ارتباط با میادین تجمعات حضور پیدا کرده و برنامههایی همچون اجرای گروههای سرود، مجریگری و خاطرهگویی رزمندگان برای آنها برگزار خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که به جای اکتفا به زنگ نمادین دفاع مقدس، در تمام مدارس شهرستان یک صبحگاه دفاع مقدس با محوریت یادواره شهدا برگزار شود تا دانشآموزان با فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس ارتباط بیشتری برقرار کنند.
صنعتکار تصریح کرد: در شهرستان اردستان شش فرزند شهید در مجموعه دانشآموزی شهدای اقتدار حضور دارند که با همکاری بنیاد شهید و آموزش و پرورش، برنامه استقبال از این فرزندان شهدا در هفته دفاع مقدس و همزمان با بازگشایی مدارس برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامههای پیشنهادی، برگزاری برنامهای متمرکز در مدرسه شهید بهشتی زواره است؛ مدرسهای که تعداد قابل توجهی از شهدای دانشآموز شهرستان را تقدیم انقلاب و اسلام کرده و میتواند به عنوان یک افتخار برای تمام شهرستان مورد توجه قرار گیرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان بیان کرد: در هفته دفاع مقدس، بیش از ۴۰ پایگاه بسیج در محلات شهرستان بهصورت مستقیم برنامه خواهند داشت و شبهای دفاع مقدس با محوریت محلهمحوری در مساجد و پایگاههای بسیج برگزار میشود.
صنعتکار اضافه کرد: برنامههای «شبهای دفاع مقدس» در میادین شهرستان نیز با محوریت روایتگری رزمندگان برگزار خواهد شد و در طول هفته هر شب در میادین اردستان، زواره و مهاباد برنامههای مختلفی از جمله خاطرهگویی، سخنرانی و اجرای گروههای سرود پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: برگزاری رژه موتوری و خودرویی، فراخوان گردانهای بیتالمقدس با حضور در میادین، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری یادوارههای شهدا و برنامههای فرهنگی از دیگر برنامههای این هفته خواهد بود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان یادآور شد: در برنامه نماز جمعه این هفته نیز از ظرفیت رزمندگان دفاع مقدس برای سخنرانی پیش از خطبهها استفاده خواهد شد و برنامه شب شعر دفاع مقدس نیز با محوریت امام و شهدای دفاع مقدس برگزار میشود.
صنعتکار تصریح کرد: اختتامیه مسابقه «میدانیار» نیز در ایام هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد که این مسابقات در چهار عرصه آموزشی، فضای مجازی، فرهنگی و امداد و نجات با مشارکت مجموعههای مختلف در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: جشنوارههای ورزشی و فرهنگی نیز در برنامههای هفته دفاع مقدس پیشبینی شده و تلاش میشود از ظرفیت دستگاههای اجرایی، هیئتهای ورزشی و مجموعههای مردمی برای اجرای این برنامهها استفاده شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان بیان کرد: نمایشگاه بزرگ کتاب و لوازمالتحریر در زواره نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده است و تلاش شده در این نمایشگاه محصولات فرهنگی و لوازمالتحریری با محتوای مرتبط با شهدا و دفاع مقدس در اختیار خانوادهها و دانشآموزان قرار گیرد.
صنعتکار اضافه کرد: روایتگری شهدایی در ادارات و سازمانها نیز باید مورد توجه قرار گیرد و پیشنهاد شده است ادارات شهرستان در طول هفته حداقل یک برنامه فرهنگی شامل زیارت عاشورا، سخنرانی و روایتگری دفاع مقدس برگزار کنند.
وی تأکید کرد: حضور کارکنان ادارات در گلزار شهدا و برگزاری برنامههای فرهنگی در کنار مزار شهدا میتواند یکی از برنامههای اثرگذار هفته دفاع مقدس باشد و بسیج ادارات نیز برای پشتیبانی و اجرای این برنامهها آمادگی دارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان یادآور شد: نصب تابلوهای کوچههای شهدای اقتدار که آماده شده است نیز میتواند در هفته دفاع مقدس بهصورت نمادین انجام شود و با هماهنگی بنیاد شهید و خانوادههای شهدا، این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.
صنعتکار تصریح کرد: برای اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس، همکاری و پشتیبانی دستگاههای اجرایی، فرمانداری، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها ضروری است و بخشی از برنامهها نیازمند پشتیبانی شهرستانی است.
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