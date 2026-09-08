روایت «موشک ایرانی» در نخستین شماره «آورد» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیشرفت فناورانه را نمی‌توان تنها در محصول نهایی یک فناوری جست‌وجو کرد؛ پشت هر دستاورد، مجموعه‌ای از ایده‌ها، تجربه‌ها، دانش و تحولات فرهنگی و تاریخی قرار دارد که در طول زمان به شکل‌گیری یک توانمندی منجر شده است. کتاب‌مجله «آورد» با همین نگاه، در نخستین شماره خود سراغ «موشک ایرانی» رفته و تلاش کرده مسیر شکل‌گیری این توانمندی را از زاویه تاریخ، اندیشه، هنر و روایت بررسی کند.

نخستین شماره «آورد» با عنوان «موشک ایرانی» منتشر شده است. این کتاب‌مجله با رویکردی متفاوت، روایت مقاومت و پیشرفت ایران معاصر را از مسیر «داستان فنون ایرانی» دنبال می‌کند و فناوری را صرفاً به‌عنوان یک ابزار فنی مورد بررسی قرار نمی‌دهد، بلکه ابعاد تاریخی، فرهنگی، هنری و فکری آن را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

این شماره در پنج بخش «تاریخ»، «اندیشه»، «هنر»، «روایت» و «دیگران» تلاش می‌کند به این موضوع بپردازد که چگونه فکر، فرهنگ و فنون ایرانی در کنار دانش و تجربه، به شکل‌گیری و توسعه صنعت موشکی بومی منجر شده‌اند.

«آورد» در این شماره تلاش دارد روایت پیشرفت موشکی ایران را از سطح معرفی یک محصول یا فناوری فراتر ببرد و زمینه‌ها و تجربه‌هایی را بررسی کند که در شکل‌گیری این مسیر نقش داشته‌اند؛ از تحولات تاریخی و اندیشه‌ای گرفته تا روایت‌های انسانی و بازتاب‌های هنری.

نخستین شماره این کتاب‌مجله با مشارکت بیش از ۳۰ نویسنده، پژوهشگر و هنرمند و به همت کارگروه روزنامه‌نگاری اندیشه پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.

«آورد» با انتخاب موضوع «موشک ایرانی» در نخستین شماره خود، تلاش کرده یکی از نمونه‌های مسیر پیشرفت فناورانه ایران را در قالب مجموعه‌ای میان‌رشته‌ای روایت کند؛ روایتی که در آن فناوری، در پیوند با انسان، فرهنگ، تاریخ و اندیشه بررسی می‌شود.

این کتاب‌مجله اکنون منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه آن به فروشگاه ناشر مراجعه کنند.