۵۷ اثر به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، افزود: رضا نیازی امروز یکشنبه در دومین جلسه شورای سیاستگذاری سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره، اظهار داشت: ۵۷ اثر به دبیرخانه ارسال شدهاند که شامل ۱۹ اثر خیابانی و ۳۸ اثر صحنهای است.
وی ادامه داد: شهرستان خرمآباد با ۱۵ اثر صحنهای و ۲ خیابانی بیشترین مشارکت را داشته و شهرستان بروجرد ۹ اثر صحنهای ۱۰ خیابانی، اشترینان ۲ اثر خیابانی، الیگودرز ۳ اثر صحنهای، دورود ۲ اثر صحنهای و یک خیابانی، ازنا ۵ اثر صحنهای ۲ خیابانی، الشتر ۲ اثر صحنهای، دلفان ۲ صحنهای و یک خیابانی و پلدختر ۱ خیابانی نیز آثار خود را ارائه کردهاند، بااینحال، از شهرستان کوهدشت و چگنی اثری دریافت نشده است.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر ضرورت همافزایی در این جلسه، خواستار اجماع و همراهی همهجانبه برای تحقق این رویداد فرهنگی و هنری شد و از تلاشهای دبیرخانه و هنرمندان استان قدردانی کرد.
بنابراین گزارش، سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان ۲۲ تا ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار میشود.
