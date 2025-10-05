به گزارش خبرنگار مهر، پژمان شاهوردی امروز یکشنبه در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان با ارائه گزارشی مفصل از روند برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری، از بسیج کامل ظرفیت‌های شهرستان بروجرد برای میزبانی شایسته هنرمندان استان خبر داد.

وی با اشاره به تشکیل هفت کمیته تخصصی ذیل دبیرخانه جشنواره در شهرستان بروجرد و برگزاری جلسات مستمر با مسئولان شهری، گفت: جلسات متعدد با نماینده مجلس، فرماندار، شورای شهر، شهردار و نخبگان فرهنگی بروجرد خبر داد برگزار شده است و خوشبختانه عزم جدی برای هرچه بهتر برگزارشدن آن در شهرستان وجود دارد.

دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان با تأکید بر لزوم برگزاری جشنواره‌ای در شأن هنرمندان لرستان، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و حمایت نهادهای مسئول، این جشنواره به الگویی برای دیگر استان‌ها تبدیل شود.

بنابراین گزارش، سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان ۲۲ تا ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار می‌شود.