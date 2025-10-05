به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز یکشنبه در دومین جلسه شورای سیاستگذاری سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان با اشاره به تجربه موفق سال گذشته این رویداد، اظهار داشت: این جشنواره با حمایت قرارگاه شهید آوینی و مشارکت دستگاههای اجرایی بهویژه شهرداری همراه بود.
وی با بیان اینکه هنرمندان با تمام توان پایکار برگزاری جشنواره بودند، افزود: این روحیه همدلی و خلاقیت، امسال نیز در تمرینهای گروههای نمایشی بهوضوح دیده میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه جشنواره متعلق به هنرمندانی است که تنها چند روز در سال فرصت دیدهشدن دارند، افزود: باتوجهبه میزبانی بروجرد از این رویداد، شهرداری بروجرد و شورای شهر شهرستان برای ایفای نقش مؤثر در اجرای جشنواره میتوانند اثرگذار باشند که جشنوارهای درخور شأن لرستان برگزار شود.
روانشاد به نقش دبیر جشنواره سی و هفتم در برگزاری جشنواره اشاره کرد و گفت: تعهد شخصی آقای شاهوردی پشتوانهای ارزشمند برای جشنواره است و نشاندهنده ظرفیتهای انسانی استان در حوزه فرهنگ و هنر است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش خیابانی جشنواره، آن را فرصتی برای افتخارآفرینی هنرمندان دانست و افزود: این بخش با مشارکت گسترده هنرمندان میتواند به بستری برای تعامل مستقیم با مردم و نمایش خلاقیتهای بومی تبدیل شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر اینکه جشنواره تئاتر لرستان نباید صرفاً یک رویداد سالانه باشد، افزود: این جشنواره باید به جریانسازی فرهنگی در سطح استان منجر شود که میتوان با همدلی و حمایت نهادهای فرهنگی، هنری و شهری این مسیر را هموار ساخت.
بنابراین گزارش، سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان ۲۲ تا ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار میشود.
