سید سیروس پورموسوی سرمربی طلایی پوشان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گودرزی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: پس از مذاکراتی که با پورموسوی داشتیم این مربی هدایت تیم صنعت‌نفت را در ادامه لیگ دسته اول پذیرفت.

وی ادامه داد: از امروز تمرینات تیم زیر نظر پورموسوی انجام خواهد شد و از این هفته روی نیمکت صنعت‌نفت خواهد نشست.

مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان از پورموسوی به عنوان مربی باتجربه فوتبال کشور و خوزستان یاد کرد و گفت: به طور حتم تجربه پورموسوی در ادامه لیگ به کمک تیم صنعت‌نفت خواهد آمد و امیدواریم با حمایت همه جانبه مسئولان و هواداران عزیز تیم به روند خوبی برسد.