۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

سید سیروس پورموسوی سرمربی طلایی پوشان شد

آبادان - مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: سید سیروس پورموسوی در ادامه فصل هدایت تیم صنعت‌نفت را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گودرزی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: پس از مذاکراتی که با پورموسوی داشتیم این مربی هدایت تیم صنعت‌نفت را در ادامه لیگ دسته اول پذیرفت.

وی ادامه داد: از امروز تمرینات تیم زیر نظر پورموسوی انجام خواهد شد و از این هفته روی نیمکت صنعت‌نفت خواهد نشست.

مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان از پورموسوی به عنوان مربی باتجربه فوتبال کشور و خوزستان یاد کرد و گفت: به طور حتم تجربه پورموسوی در ادامه لیگ به کمک تیم صنعت‌نفت خواهد آمد و امیدواریم با حمایت همه جانبه مسئولان و هواداران عزیز تیم به روند خوبی برسد.

