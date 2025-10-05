رشیدی: ساختن شهری امن و پویا نیازمند هم افزایی نهادهای مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، انور رشیدی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از فرزندان شاهد شاغل در شهرداری سنندج، که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از آنان به عنوان اساس و بنیاد استقلال کشور یاد کرد و افزود: تمام آنچه امروز داریم، مرهون خون شهدای عزیز و صبر و استقامت خانوادههای آنها است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت دفاع مقدس به عنوان یک بخش مهم از تاریخ و هویت فرهنگی کشور، اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه نمادی از ایستادگی و مقاومت ملت ایران است که از آن در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، و دفاعی بهرهبرداری میشود.
رشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش شهرداریها در تأمین امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش عمومی اشاره کرد و گفت: شهرداریها در کنار نهادهای امنیتی و نظامی نقش مؤثری در حفظ امنیت و توسعه شهری ایفا میکنند و کار شهرداری در پشت جبههها، در راستای تقویت زنجیره امنیت اجتماعی است و هر اختلال در خدمات شهری، تأثیرات منفی خود را در جامعه به نمایش خواهد گذاشت.
وی با تأکید بر اهمیت مسئولیتپذیری در شرایط دشوار اقتصادی، افزود: شهرداری سنندج در کنار سایر نهادهای دولتی، به رغم تمام مشکلات و محدودیتها، هیچگاه در ارائه خدمات به مردم کمکاری نکرده است و عملکرد شهرداری در این مدت قابل دفاع و فراتر از انتظار بوده است.
شهردار سنندج در پایان با اشاره به پروژههای عمرانی شهرداری و تأکید بر آینده روشن این شهر، گفت: انشاءالله به زودی شاهد اخبار خوبی در زمینه توسعه شهری و جذب سرمایهگذاری خواهیم بود و همکاری و همافزایی میان دستگاههای مختلف، چه دولتی و چه مردمی، موجب دستیابی به هدف نهایی، یعنی ایجاد شهری امن و شایسته برای مردم خواهد شد.
