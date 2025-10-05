به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچکنژاد ظهر یکشنبه در دومین نشست هماهنگی و برنامهریزی آیینهای روز جهانی و هفته ملی کودک استان، اظهار کرد: شعار امسال «کودکان، حال خوش زندگی» بیانگر اهمیت توجه به کودکان در این ایام است.
وی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، به تشریح سیاستهای کلان نظام و نقش فعالان فرهنگی در مسیر رشد کودکان پرداخت و افزود: نامگذاری این هفتهها مسیر برنامهریزی مستمر برای کودکان در طول سال را ریلگذاری میکند.
رئیس کمیته برگزاری هفته کودک گیلان، تحقق عدالت اجتماعی، فرهنگی و آموزشی برای همه کودکان به ویژه در شهرها، روستاها و مناطق کمبرخوردار را ضروری دانست و گفت: حضور فعال و برنامهمحور کنشگران فرهنگی مورد تاکید است.
کوچکنژاد با اشاره به برنامههای متنوع کانون پرورش فکری در قالب مراکز فرهنگی، کتابخانههای سیار و فعالیتهای هنری، از لزوم همراهسازی خانوادهها در این مسیر سخن گفت و افزود: احیای زبان مادری، بهرهمندی کودکان از تجربیات پیشکسوتان و استفاده از ظرفیت نوجوانان فعال از اولویتهای برنامههای ما است.
وی برنامههای هفته ملی کودک را شامل ثبتنام رایگان کودکان در مراکز فرهنگی هنری، افتتاح نمایشگاه سفر کتاب، جشنوارههای ادبی و هنری، نشستهای تخصصی فرزندپروری، جشنواره علمی، برپایی نشستهای محیط زیستی و تجلیل از اعضای برتر معرفی کرد.
در این نشست که روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ در ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان برگزار شد، نمایندگان دستگاههای مختلف فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و امنیتی استان حضور داشتند و بر لزوم همگرایی برای اجرای موفق برنامههای هفته ملی کودک تاکید کردند.
