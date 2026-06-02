آیین «تجلی عهد» در کانون پرورش فکری گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک‌نژاد، سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها از برگزاری آیین «تجلی عهد» گفت: این آیین‌ها با هدف گرامی‌داشت بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و در قالب فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی برگزار می‌شود.

کوچک‌نژاد افزود: ایجاد پیوند عمیق میان نسل کودک و نوجوان با مفاهیم بنیادین ولایت، امامت و هویت ایرانی‌اسلامی، از اولویت‌های کارکنان و مربیان در طرح‌ریزی «تجلی عهد» است.

وی با تأکید بر تربیت نسلی آگاه و متعهد بیان کرد: تجلی عهد تنها به جنبه‌های مذهبی محدود نمی‌شود و تلاش داریم با بهره‌گیری از هنر و خلاقیت، مفاهیمی چون میهن‌دوستی، احترام به نمادهای ملی و عشق به وطن را نهادینه کنیم.

این مسئول فرهنگی اضافه کرد: هدف ما آشنایی کودکان و نوجوانان با شخصیت‌های بزرگ تاریخ معاصر، همراه با مفهوم مسئولیت‌پذیری و تعهد به آرمان‌های انقلاب است.

وی با اشاره به محوریت فرهنگ ایثار در این برنامه‌ها گفت: روایت‌گری رویدادها، به‌تصویر کشیدن مظلومیت کودکان شهید (به‌ویژه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب) و شکوه دفاع مقدس، در تقویت روحیه وفاداری به میهن و دفاع از ارزش‌های اسلامی مدنظر است.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان همچنین از تعامل با مجموعه‌های فرهنگی و همراه‌سازی کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها خبر داد و افزود: فعالیت‌های کتاب‌محور، فضاسازی مناسب، روایت‌گری، قصه‌گویی، کارگاه‌های هنری و ادبی، دیواری، پخش کلیپ‌های مناسبتی و فعالیت‌های میدانی بخشی از این برنامه‌هاست.