خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در جوامع امروز، نقش مردم در حل مسائل اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر نقشی اساسی و غیرقابلانکار دارد. فعالیتهای خیریه زمانی میتوانند ماندگار و اثرگذار باشند که نه صرفاً بر کمکهای مالی، بلکه بر حضور و مشارکت مستقیم مردم و داوطلبان استوار شوند. ورود داوطلبان به عرصههای اجتماعی و فرهنگی، نیرویی تازه و انگیزهای مضاعف برای پیشبرد اهداف خیرخواهانه فراهم میآورد. این حضور داوطلبانه نشان میدهد که همبستگی اجتماعی همچنان زنده است و میتواند به بستری برای تغییر مثبت در زندگی کودکان نیازمند تبدیل شود.
موسسه خیریه همیاری نمونهای بارز از چنین مشارکتی است؛ نهادی که فعالیت آن نه بر ساختارهای اداری پرهزینه، بلکه بر همیاری داوطلبان و همراهی مردم متکی است. اعضای این موسسه از اقشار مختلف جامعه هستند که در کنار مشاغل اصلی خود، وقت و توان خود را در اختیار کودکان قرار دادهاند و همین ویژگی، تمایز اصلی موسسه همیاری با بسیاری از خیریههای مشابه به شمار میرود.
امیرحسین قاسمی، مدیرعامل موسسه خیریه همیاری، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح روند شکلگیری، فعالیتها و برنامههای این موسسه پرداخت و گفت: موسسه همیاری یک موسسه مردمنهاد حامی کودک است که فعالیت رسمی خود را از میانه دهه ۱۳۹۰ آغاز کرده است. این موسسه خدمات متنوعی را در چهار حوزه بهداشت، رفاه، آموزش و ورزش به کودکان نیازمند ارائه میدهد.
قاسمی درباره تاریخچه شکلگیری موسسه گفت: فعالیتهای اولیه ما در سالهای ۹۴ و ۹۵ در حوزه کارتنخوابها بود، اما پس از مدتی به دلیل سنگینی بار روحی و روانی این حوزه، تصمیم گرفتیم تمرکز خود را به سمت کودکان کار ببریم. فعالیت ما از کورههای آجرپزی اطراف تهران آغاز شد. در ابتدا با اهدای هدایا، اسباببازی و لوازمالتحریر وارد شدیم و به تدریج خدمات آموزشی و پزشکی را نیز به آن افزودیم. امروز این کودکان علاوه بر آموزش و درمان، به سینما، تئاتر، اردوهای فرهنگی و تفریحی نیز دسترسی دارند.
وی توضیح داد: در حوزه رفاه، خدمات ما شامل تهیه و توزیع لوازمالتحریر، پوشاک، کفش و بستههای غذایی است که به صورت سالیانه در مناسبتهایی همچون عید نوروز، آغاز سال تحصیلی و شب یلدا میان کودکان نیازمند توزیع میشود. در بخش بهداشت نیز تمامی خدمات درمانی و دندانپزشکی مورد نیاز کودکان تحت پوشش فراهم میشود.
قاسمی ادامه داد: در حوزه آموزش، علاوه بر کلاسهای تقویتی و درسی، برنامههای فوقبرنامه نظیر آموزش زبان، موسیقی، کامپیوتر، برنامهنویسی، سفالگری و تئاتر برگزار میشود. در بخش ورزش نیز فعالیتهایی داریم که موسسه همیاری را از دیگر خیریهها متمایز میکند. ما تیمهای ورزشی رسمی داریم؛ از جمله تیم کشتی پسران موسسه که در مسابقات استانی مقام سوم را کسب کرد و به مرحله نیمهنهایی لیگ کشوری راه یافت و موفق به کسب مقام دوم در مسابقات کشوری شد. همچنین تیم فوتسال دختران موسسه عنوان قهرمان جنوبغرب استان تهران را به دست آورد و تیم والیبال دختران نیز به صورت مستمر در رده نونهالان فعالیت دارد.
خدماتی فراتر از کمک معیشتی؛ آموزش، درمان و ورزش در کنار هم
مدیرعامل موسسه همیاری با اشاره به دامنه جغرافیایی فعالیتها گفت: علاوه بر تهران، خدمات موسسه در استانهای سیستانوبلوچستان، مازندران، خراسان و کردستان نیز ارائه میشود. برای نمونه تاکنون با اجرای طرحهای آبرسانی، نزدیک به ۵۵ روستا در سیستانوبلوچستان از آب آشامیدنی بهرهمند شدهاند. همچنین امسال بیش از ۲۸۰۰ کولهپشتی به همراه لوازم مورد نیاز به دانشآموزان استانهای مختلف اهدا شد.»
قاسمی تعداد کودکان تحت پوشش مستقیم موسسه را چنین اعلام کرد: در تهران حدود ۲۵۰ کودک، در مازندران ۱۰۰ کودک و در سیستانوبلوچستان ۱۲۰ کودک یتیم تحت پوشش مستقیم ما قرار دارند. این کودکان به صورت مستمر خدمات آموزشی، رفاهی و درمانی دریافت میکنند. البته خدمات حمایتی موسسه گستردهتر از این گروههاست و شامل هزاران کودک در سراسر کشور میشود.
وی درباره شیوه شناسایی کودکان توضیح داد: در تهران تیم مددکاری موسسه این کار را انجام میدهد، در مازندران نیروهای محلی موسسه، در کردستان خیرین مدرسهساز و در سیستانوبلوچستان مردم محلی و نیروهای هلال احمر ما را یاری میکنند. برای نمونه، در یکی از طرحهای اخیر، کیف و لوازمالتحریر با همکاری هلال احمر مستقیماً در مدارس میان دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
مدیرعامل موسسه همیاری به نحوه تأمین منابع مالی اشاره کرد و گفت: اصلیترین منبع مالی موسسه کمکهای مردمی و خیرین از طریق شبکههای اجتماعی، بهویژه اینستاگرام، است. بسیاری از هنرمندان و چهرههای فرهنگی در این مسیر ما را همراهی کردهاند. آقای هوتن شکیبا به عنوان سفیر موسسه همواره فعالانه در کنار ما حضور دارد و خانم سحر دولتشاهی، خانم آزاده صمدی، آقای میلاد کیمرام و آقای افشاری نیز در پروژههای مختلف با ما همکاری داشتهاند.
وی با بیان اینکه موسسه همیاری کاملاً داوطلبمحور است، افزود: هیچیک از اعضای موسسه حقوق ثابت دریافت نمیکنند و تمام منابع مالی مستقیماً صرف کودکان تحت پوشش میشود. اعضای موسسه هر یک در مشاغل مختلفی همچون مدیریت شرکتهای بزرگ، بازرگانی، شهرداری یا مجلس فعالیت دارند و در کنار آن وقت خود را به صورت داوطلبانه در اختیار موسسه قرار میدهند. ما اعتقاد داریم اداره یک موسسه خیریه نباید با هزینههای سنگین اداری همراه باشد، بلکه تمام سرمایه باید در خدمت کودکان قرار گیرد.
وقتی مردم جای حقوق و ساختار اداری را میگیرند
قاسمی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای مهم موسسه همیاری استمرار حمایتهاست. بسیاری از کودکان تحت پوشش ما از دوران دبستان وارد موسسه شدهاند و امروز در دانشگاه تحصیل میکنند یا مشغول به کار هستند. برای نمونه، تعدادی از دختران تحت پوشش موسسه وارد رشته پرستاری شدهاند و برخی از پسران کسبوکارهای خرد راهاندازی کردهاند. ما تا زمانی که کودک به مرحله استقلال اقتصادی نرسد، او را رها نمیکنیم.
وی همچنین به برنامههای آموزشی ویژه اشاره کرد و گفت: اخیراً با کمک خیرین، یک مدرسه کوچک برای کودکان بازمانده از تحصیل بازسازی کردهایم. معلمان این مدرسه هزینهای بابت آموزش کودکان تحت پوشش دریافت نمیکنند، چراکه موسسه هزینههای بازسازی و تجهیز مدرسه را بر عهده گرفته است. علاوه بر این، در آینده نزدیک کلاسهای آموزشی ویژه بهداشت و سلامت زنان برای دختران نوجوان موسسه برگزار خواهد شد که توسط متخصصان داوطلب اجرا میشود.
مدیرعامل موسسه همیاری در پایان ضمن تشکر از خیرین و همراهان موسسه تأکید کرد: فعالیتهای ما همواره در بستر شبکههای اجتماعی اطلاعرسانی میشود و تلاش میکنیم با شفافیت کامل اعتماد مردم را حفظ کنیم. هدف اصلی موسسه همیاری نه فقط رفع نیازهای فوری کودکان، بلکه توانمندسازی آنها برای ورود به جامعه و زندگی مستقل است. امیدواریم با ادامه حمایتهای مردمی بتوانیم خدمات خود را در سراسر کشور گسترش دهیم.
نظر شما