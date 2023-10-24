به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیبانی شامگاه سه شنبه در ادامه تور رسانه‌ای نیم‌روزه بازدید از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی سالن جلسات این دانشگاه ضمن بیان اینکه هر کاری که در حوزه سلامت قرار هست انجام دهیم باید توجیه پذیر و با سرعت و ادامه‌دار باشد، ابراز داشت: نباید از حوزه بهداشت و درمان غافل شد بلکه باید به شایع‌ترین‌ها توجه کرد.

وی ضمن بیان اینکه در شهر دیابتی زندگی می‌کنیم که در آن بیماری‌های قلبی و عروقی زیاد است، افزود: طبق آمارها در شاهرود و یزد آمار بیماری‌های قلب و عروق زیاد گزارش شده که باید فکری به حال آن کرد که در این راستا هم اکنون نیز روزانه یک جراحی قلب انجام می‌شود.

سرمایه گذاری در حوزه قلب

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن بیان اینکه حوزه قلب تنها مقوله‌ای که اگر به موقع اقدام درمانی برای آن صورت گیرد موجب به نجات فرد می‌شود، ابراز داشت: با گذشت ۱۰ ماه از عمر بیمارستان میامی این مرکز ۲۲ بیمار قلبی را از مرگ نجات داده است.

شیبانی ضمن بیان اینکه هر سرمایه گذاری در حوزه قلب و عروق قطعاً جواب می‌دهد، تصریح کرد: در همین راستا بخش قلب و عروق اطفال ابتدای آذرماه سال جاری با حضور فوق تخصص دایر خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه معتقدیم که ارائه خدمت و افتتاح و آغاز برخی از خدمات باید به این سو باشد که بخش زیادتری از مردم به ویژه مناطق محروم با تعرفه دولتی بتوانند از آن بهره مند شوند، افزود: اگر چه هدف اصلی مردم هستند اما در این بین سیاست‌های دولت و وزارت بهداشت مهم است و بخشی از فعالیت‌ها را باید به این مقوله نیز پرداخت.

انجام تحقیقات عوارض واکسن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن بیان اینکه در شرایطی که کرونا را سپری و پزشکان فرصت ریکاوری پیدا نکردند شاهد ارائه خدمت خوب به بیماران هستیم، ابراز داشت: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به کاهش مرگ و میر مادران و انجام فعالیت‌های دانش بنیان ورود و اکنون حاصل آن را هم به وضوح مشاهده می‌کنیم.

شیبانی ضمن بیان اینکه این دانشگاه دانشگاه تیپ سه با مأموریت‌های بزرگ که وزارت بهداشت نگاه خاص به آن دارد، تصریح کرد: با این نگاه ویژه مرکز دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مرکز تحقیقاتی عوارض انواع واکسن کرونا انتخاب و در کنار هفت دانشگاه دیگر کار تحقیقاتی با نتیجه خوب صورت گرفت که نشان می‌دهد وزارت به توانمندی این دانشگاه اعتماد دارد.

وی ضمن بیان با همین امکانات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در شاخص‌های درمان کرونا رتبه اول تا سوم بوده است، افزود: همه تلاش‌ها در راستای کاهش مرگ و میر ناگهانی قلبی، پیشگیری از اعزام بیمار به نقاط دیگر و تحمیل هزینه‌ها بر خانواده‌ها و رسیدن به تیپ دو و نهایت یک است.

ثبت ۱۵ اختراع در دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه ۱۵ اختراع توسط اساتید این دانشگاه صورت گرفته است، ابراز داشت: دو تا استاد دارای دو درصد رتبه برتر جهان نیز در این دانشگاه هستند.

شیبانی ضمن بیان اینکه حتماً آخرین تلاش خود را در خدمت به مردم انجام می‌دهیم تا ولو یک نفر از مرگ نجات پیدا کند، تصریح کرد: با همه مسئولان شهر هر خط فکر همکاری آنها را در بهداشت و درمان خواهیم خواست.

وی ضمن بیان اینکه طی شش ماهه گذشته ۶۴ هزار آزمایش تخصصی صورت گرفت، افزود: طی ۲۱ ماهه گذشته نیز ۲۵ پزشک، فوق تخصص و پرفسور و پنج دانشجوی خارجی جذب شدند و شش خانه بهداشت تکمیل و افتتاح شده است.