به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیبانی در مراسم تودیع خود در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و معارفه مسئول جدید این دانشگاه در سالن پورسینای این مجموعه، تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۵۶ درصد از مساحت کل استان سمنان و ۴۵ درصد جمعیت این استان را تحت پوشش قرار داده است و استعداد در این دانشگاه به گونه‌ای است که بسیاری اقدامات در کمترین زمان جواب خواهد داد.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد از کسانی که به مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مراجعه می‌کنند، غیربومی بوده و از حوزه‌های اطراف دانشگاه مراجعه می‌کنند، افزود: افزوده شدن درمانگاه قلب اطفال به مجموعه درمان و بهداشت شهرستان شاهرود یکی از اقدامات ویژه ای است که در هفته گذشته شاهد رقم خوردن آن بودیم.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه تأمین آمبولانس ان آی سی یو برای نخستین بار در کشور در شاهرود صورت گرفت، گفت: توسعه خدمات و تجهیزات به عنوان یکی از مهمترین محورهای تحولات در دانشگاه در دستور کار قرار داشته است.

شیبانی با بیان اینکه تا دو سال قبل در حوزه قلب و عروق ماهانه ۱۵۰ بیمار از شاهرود و میامی به شهرهای بزرگ اعزام می‌شدند، بیان کرد: امروز اما شاهد هستیم که بخش قلب در شاهرود انواع جراحی‌ها را صورت می‌دهد.

وی با بیان اینکه آمار دیابت و فشار خون در شهرستان شاهرود و یزد بسیار بالا است و از آنجا که یکی از علل شایع مرگ و میر بیماری‌های قلبی عروقی است، نیاز بود که مرکز قلب شاهرود به سرعت راه اندازی شود، افزود: فعال شدن بخش آنژیوگرافی در بیمارستان امام حسین (ع) و مرکز قلب، از جمله مهمترین دستاوردهایی است که در سال‌های اخیر در بحث بهداشت و درمان استان سمنان صورت گرفت.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه بخش آنژوگرافی قلب شاهرود به صورت ۲۴ ساعته هفت روز هفته فعال شده است، ابراز کرد: هر بیمار سکته قلبی در شاهرود همان اقدامات و خدماتی را می‌گیرد که در لندن انجام می‌شود.

شیبانی با بیان اینکه نگاه ما این بود که در کنار بخش آنژوگرافی می‌بایست بخش جراحی قلب را نیز داشته باشیم، ابراز کرد: بلافاصله راه اندازی بخش جراحی قلب با دو اتاق عمل صورت گرفت و هفته‌ای ۱۵ عمل قلب در شاهرود صورت می‌گیرد که بی سابقه است.

به گزارش مهر، در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات حسین شیبانی، ایاد بهادری منفرد به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود معرفی شد.