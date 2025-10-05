مرادی: کاشان رتبه دوم هوشمندسازی ترافیک شهری را کسب کرد

مهدی مرادی غفار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حجم ترافیک تردد روزانه در مهرماه باتوجه به فعالیت مدارس تا ۳۰ درصد افزایش می یابد، اظهار کرد: برای مدیریت این حجم از ترافیک موضوع تغییر یا جابه جایی ساعات فعالیت مدارس را در شورای ترافیک مطرح کردیم که بعد از تصویب به اداره آموزش و پرورش ابلاغ شد تا با آغاز یا پایان فعالیت این مجموعه ها به یکباره حجم رفت و آمدها به اوج نرسد.

وی با اشاره به تمهیدات پیش از آغاز فعالیت مدارس ابراز کرد: در این زمینه می توان به انجام بیش از ۱۰۰ کیلومتر خط کشی محوری به صورت مکانیزه در سطح شهر، خط کشی های دوجزئی و نصب علائم هشدار دهنده مربوط به عابر پیاده و سرعتکاه اشاره کرد که در تامین ایمنی رفت و آمدهای محدوده این مراکز آموزشی تاثیرگذار است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان تصریح کرد: تجهیز بیش از ۸۰ درصد تقاطع ها به برق اضطراری هم از جمله فعالیت های مهم در تابستان امسال بود که اتفاقی بی نظیر در سطح کشور محسوب می شود و در زمان قطعی برق مشکلات تردد را کاهش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: امروزه با افزایش خودروها و عدم امکان توسعه معابر جدید درون شهری، هوشمندسازی در موضوعات ترافیکی هم اجتناب ناپذیر است. با نصب بیش از ۷۰ سامانه دوربین های نظارتی از انواع مختلف ثبت تخلف سرعت، چراغ راهنمایی و پلاک خوان از بهترین نوع برندها، کاشان در زمینه تجهیزات ترافیکی هوشمند و پایش تصویری رتبه دوم در سطح استان اصفهان را دارد.

مرادی غفار با بیان اینکه نصب هرکدام از این دوربین های نظارتی حدود دو میلیارد تومان هزینه بردار است، عنوان کرد: از این رو موضوع درآمدزایی شهرداری باتوجه به هزینه کرد بالا برای این سامانه ها مطرح نیست و هدف تنها کنترل ترافیک است.

وی تاکید کرد: این دوربین ها که بیش از ۹۵ درصد آن فعال است، به صورت برخط مرتبط به کد پلیس راهور بوده و گزارش تخلفات از مرکز به صورت پیامکی ارسال می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان در ادامه بیان کرد: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک در حال انجام و نهایی شدن است و دستاوردهای زیادی از جمله ساماندهی حمل و نقل عمومی در کل معابر، تعیین تکلیف یک یا دوطرفه بودن برخی خیابان ها، کلان نگری شاخص های ترافیکی و تحقق مدیریت یکپارچه و غیره را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: در معابر پرترافیک شهری مانند محدوده بازار بزرگ و خیابان بهشتی، متاسفانه اقبال عمومی به استفاده از پارکینگ های طبقاتی شهرداری ضعیف بوده و با وجود سرمایه گذاری بخش خصوصی، شهرداری ناچار است تنها برای کنترل ترافیک و نه بحث درآمدزایی، این پارکینگ ها را با صرف هزینه فعال نگه دارد؛ این در حالی است که بیشتر شهروندان تمایل به پارک خودرو خود در معابر دارند.