به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «چشم بادومی» اولین تجربه کارگردانی ابراهیم امینی به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی قرار است از ابتدای پاییز اکران خود را در سینماها آغاز کند.

طبق گفته کارگردان، این اثر سینمایی ممکن است در نسخه اکران عمومی، تغییراتی نسبت به اکران جشنواره فیلم فجر داشته باشد اما هنوز این تغییرات قطعی نشده است.

در «چشم بادومی»، مائده با رویای حضور در سئول و شرکت در یک مسابقه کی‌پاپ، با مخالفت‌های مادرش مواجه می‌شود. این تقابل میان آرزوهای فردی و هویت فرهنگی، در کانون داستان قرار دارد و تصویری از چالش‌های نسل امروز ایران را ارائه می‌دهد که با جهانی‌شدن و پدیده‌های فرهنگی جدید روبه‌رو است. فیلم به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه نوجوانان با جذابیت‌های دنیای مدرن درگیر می‌شوند و این درگیری‌ها چطور بر روابط شخصی و خانوادگی‌شان تاثیر می‌گذارد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «مائده دختر ۱۶ ساله شیرازی عاشق یک خواننده کره‌ای شده است و برای رسیدن به او قصد دارد خود را به سئول برساند.»

از بازیگران «چشم بادومی» می‌توان به ساره بیات، مهدی هاشمی، علی باقری و ستایش دهقان و با معرفی حسین رامه و بازیگر خردسال ماهور صادق‌علی اشاره کرد. این فیلم در چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و در این رویداد نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم اول و بهترین کارگردان اول بود.

ابراهیم امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت که طرحی برای ساخت فیلم دوم خود ارائه کرده و ممکن است در سال آینده این فیلم تولید شود.

این کارگردان درباره ساخت نمایشی در ادامه «ترور» گفت: در اوایل سال آینده قرار است تئاتری با همان شیوه اجرایی «ترور» با داستانی جدید و شیوه تعاملی در تماشاخانه ایرانشهر اجرا کنیم.

نمایش «ترور» به کارگردانی ابراهیم امینی سال گذشته در سالن‌های ایرانشهر، تئاترشهر و ایران‌مال روی صحنه رفت. درام دادگاهی «ترور» بر اساس نمایشنامه‌ای به همین نام اثر فردیناند فون‌شیراخ وکیل و نمایشنامه‌نویس آلمانی به اجرا درآمد که به عنوان یکی از متون بحث‌برانگیز سال‌های اخیر جهان، تاکنون در بیش از ۳۰ کشور روی صحنه رفته است.

این نمایش داستان یک خلبان جت جنگی آلمانی را روایت می‌کند که به خاطر نجات ۷۰ هزار نفر در استادیوم فوتبال به هواپیمای مسافربری که ۱۶۴ سرنشین دارد، شلیک می‌کند. او هواپیما را مورد هدف قرار می دهد، تا تروریست داخل هواپیما به خواسته اش که باعث کشته شدن هزاران نفر است، نرسد. حالا او در جایگاه قضاوت قرار گرفته و با حکم مخاطب نمایش تبرئه یا محکوم می شود.