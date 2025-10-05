  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

دختران کبدی‌کاراردبیل در بازی‌های آسیایی حضورخواهند داشت

اردبیل- سه بانوی اردبیلی با دعوت رسمی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران به اردوی آماده‌سازی تیم ملی کبدی جوانان دختران پیوستند تا خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه دختر پرتلاش و شایسته اردبیلی به نام‌های شادی اشرفی، الیستر شکری و آیسان قاسمی با دعوت رسمی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران به اردوی آماده‌سازی تیم ملی کبدی جوانان دختران پیوستند تا خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین آماده کنند.

بر اساس اعلام رسمی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران، سه کبدی کار از استان اردبیل، شامل شادی اشرفی، الیستر شکری و آیسان قاسمی، به هشتمین مرحله اردوی تیم ملی کبدی جوانان دختران کشور دعوت شدند.

این اردو از تاریخ ۱۲ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در کمپ تیم‌های ملی تهران برگزار می‌شود و هدف آن، آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور قدرتمند در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ است.

دعوت این سه بانوی کبدی‌کار اردبیلی، نشانه‌ای از ظرفیت بالای استعدادهای ورزشی استان در سطح ملی و ثمره‌ تلاش‌های هیأت کبدی استان اردبیل در مسیر پرورش استعدادهای برتر و توسعه ورزش بانوان است.

