واریز مرحله چهارم تسهیلات بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه ای اعلام کرد که مرحله چهارم واریز تسهیلات قرض الحسنه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی برای ۴۰ هزار نفر در سراسر کشور که پیشتر پیامک تاییدیه را از سرشماره بانک مربوطه را دریافت کرده بودند؛ انجام شد.

در این اطلاعیه آمده است: با همکاری سازمان تامین اجتماعی و بانک عامل، ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات برای سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده است که طبق تفاهم نامه منعقده، هر دو ماه به متقاضیان واجد شرایط، پرداخت خواهد شد.

مرحله اول واریز تسهیلات قرض الحسنه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان اوایل خرداد با پرداخت ۳۸ هزار و ۷۵۳ فقره وام انجام شده بود و در مرحله دوم در تیرماه برای ۳۴ هزار و ۶۵۷ نفر این تسهیلات واریز شد و در مرحله سوم در شهریورماه برای ۳۹ هزار و ۵۹۳ نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران این تسهیلات پرداخت شد.

گفتنی است سقف تسهیلات قرض الحسنه سال ۱۴۰۴ از ۳۰ میلیون تومان سال قبل، به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی نیز ۴ درصد سالانه و بازپرداخت ۲۴ ماه از محل حقوق فرد دریافت کننده است.

دریافت حقوق مستمری از طریق بانک رفاه کارگران، عدم استفاده از تسهیلات مشابه در سنوات قبل، نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی کشور و اعلام شماره تلفن همراه به نام فرد متقاضی از شروط دریافت تسهیلات است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگان و مسستمری‌بگیران محترمی که متقاضی بهره‌مندی از این تسهیلات هستند می‌توانند صرفاً باید با مراجعه حضوری به کانون‌های بازنشستگی استان‌‎ها و شهرهای محل سکونت خود اقدام نمایند.(اطلاعات کانون ها از نشانی سایت کانون عالی به نشانی http://kanoone-ali.ir قابل مطالعه است.)