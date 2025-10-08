صدور احکام بازنشستگی و پرداخت حقوق بیش از ۹۰ درصد فرهنگیان بازنشسته

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی قدرتی پور مدیرکل استان تهران صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: از ابتدای سال جاری تا ابتدای مهرماه ۲۰ هزار و ۴۷۲ هزار پرونده و مکاتبه به این اداره کل واصل شده که از این تعداد ۷ هزار و ۳۴۵ پرونده مربوط به برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ۱۳ هزار و ۱۲۷ مورد دیگر مرتبط با سایر حوزه ها اعم از حقوقی، مالی و خدمات رفاهی بوده است.

قدرتی پور افزود: اصلی ترین وظیفه سازمانی این اداره کل صرفاً کاهش میانگین زمانی برقراری حقوق بازنشستگی و مراجعات غیرضروری به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی و تکریم بازنشستگان است. چراکه در شرایط کنونی نحوه عملکرد ما مستقیما بر معیشت بازنشستگان اثر گذار است.

قدرتی پور در ادامه گفت: باتوجه به بازنشستگی قریب به ۵ هزار نفر از فرهنگیان در ابتدای مهرماه سال جاری، باهدف پیشگیری از وقفه زمانی چند ماهه، بین دریافت آخرین حقوق زمان اشتغال با نخستین حقوق بازنشستگی این قشر فرهیخته، فرایند عملیاتی برقراری حقوق بازنشستگی وزارت آموزش و پرورش را در تیرماه آغاز کردیم که به لطف خداوند متعال و تلاش مضاعف همکاران این اداره کل، صدور احکام بازنشستگی و پرداخت حقوق بیش از ۹۰ درصد ذینفعان در مهرماه قطعی شده است.