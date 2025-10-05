سردار اسمعلی: مرزبانان نخستین شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در کشور بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار شاهین اسمعلی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مرزبانان، نخستین شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه بودند و شعار این هفته با عنوان مرزبان مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن نام‌گذاری شده و هدف آن ارتقای ضریب امنیت در جامعه است.

وی افزود: به مردم اطمینان می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد دشمنان ما به مرزها نزدیک شوند و حتی این جرئت را به خود بدهند که از راه دور به مرز ایران چپ نگاه کنند؛ این احساس امنیت در کل کشور مطرح است.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل بیان کرد: در طول یک سال گذشته قریب به ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر توسط مرزبانان اردبیل کشف شده که این اقدام به لطف مشارکت مردم صورت گرفته و نشانگر قانون‌مندی مرزنشینان است؛ لذا این اقدام در نهایت منتج به ایجاد جامعه‌ای امن شده است.

سردار اسمعلی تصریح کرد: طی یک سال اخیر حدود ۲۳ هزار و ۷۲۹ لیتر سوخت قاچاق در نقاط مرزی اردبیل و آذربایجان، با تدبیر و هوشیاری مرزبانان کشف شده است.

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه، مرزبانان شمال غرب کشور، نخستین شهید را تقدیم نظام کردند و در هشت سال جنگ تحمیلی نیز نخستین شهدا، جامه افتخار مرزبانی را پوشیده بودند.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل افزود: استان اردبیل در مجموع ، ۱۹۲ شهید ژاندارمری و مرزبانی را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده و در حال حاضر نیز ۳۵ خانواده از شهدای مرزبان، در اردبیل هستند.