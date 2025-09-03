به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید شاهین اسمعلی صبح روز چهارشنبه در مراسم عهد سربازی و تجدید عهد و پیمان با امام زمان (عج) گفت: خداوند متعال را شاکریم که در یک سازمان مقدس تحت عنایت حضرت امام ولی عصر (عج) و نایب بر حقش فرمانده معظم کل قوا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کنیم.

وی گفت: مرزبانان بر عهد و بیعت خود با ولایت و امامت محکم ایستاده‌اند و امیدواریم سرباز شایسته برای دفاع از حریم ولایت و انقلاب اسلامی باشیم.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل در خاتمه گفت: عنوان سرباز ولایت، یک افتخار است و در دفاع از حریم ولایت با لباس مقدس سربازی، ادامه دهندگان همرزمان شهید خواهیم بود.