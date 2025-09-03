  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۵

مرزبانان بر عهد خود با ولایت و امامت محکم ایستاده‌اند

مرزبانان بر عهد خود با ولایت و امامت محکم ایستاده‌اند

اردبیل - فرمانده مرزبانی استان اردبیل گفت: مرزبانان بر عهد خود با ولایت و امامت محکم ایستاده‌اند، امیدواریم سربازی شایسته برای دفاع از حریم ولایت و انقلاب اسلامی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید شاهین اسمعلی صبح روز چهارشنبه در مراسم عهد سربازی و تجدید عهد و پیمان با امام زمان (عج) گفت: خداوند متعال را شاکریم که در یک سازمان مقدس تحت عنایت حضرت امام ولی عصر (عج) و نایب بر حقش فرمانده معظم کل قوا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کنیم.

وی گفت: مرزبانان بر عهد و بیعت خود با ولایت و امامت محکم ایستاده‌اند و امیدواریم سرباز شایسته برای دفاع از حریم ولایت و انقلاب اسلامی باشیم.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل در خاتمه گفت: عنوان سرباز ولایت، یک افتخار است و در دفاع از حریم ولایت با لباس مقدس سربازی، ادامه دهندگان همرزمان شهید خواهیم بود.

کد خبر 6578182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها