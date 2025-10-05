احداث جایگاه شارژ خودروهای برقی و فاز دوم شهرک خودرویی در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران گفت: عملیات آماده‌سازی فاز دوم شهرک خودرویی در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ متر مربع آغاز شده است. این فاز با هدف توسعه خدمات شهری و خودرویی منطقه طراحی شده و بخش‌های مختلف آن متناسب با نیاز شهروندان در حال آماده‌سازی است.

به گفته وی، در بخشی از این فاز، فضایی به وسعت ۴۰۰ متر مربع به ارائه خدمات محله‌ای اختصاص یافته تا اقلام و نیازهای عمومی منطقه بنا به درخواست شهرداری منطقه تأمین شود.

بخش دیگر پروژه شامل ایجاد ۶ واحد خدمات خودرویی جدید در زمینی به وسعت ۴۰۰ متر مربع است که خدماتی مانند جلوبندی، مکانیکی، تأمین قطعات و لوازم یدکی را به شهروندان ارائه خواهند داد.

همچنین با توجه به رشد استفاده از خودروهای برقی، فضایی معادل ۳۰۰ متر مربع برای احداث ایستگاه شارژ خودروهای برقی پیش‌بینی شده است. این ایستگاه شامل دو سکوی شارژ برقی با ۸ نازل خواهد بود که هر کدام امکان شارژ هم‌زمان دو خودرو را فراهم می‌کنند.

نقشه‌ها و ملاحظات فنی پروژه تأیید شده و مراحل تأمین مالی نیز به پایان رسیده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات اجرایی به‌زودی آغاز و پیش‌بینی می‌شود فاز دوم شهرک باتیس ظرف ۴۵ روز تا دو ماه آینده آماده بهره‌برداری و خدمت‌رسانی به شهروندان شود.