ثبت دمای زیر صفر درجه در سربیشه؛ تداوم یخبندان در خراسان جنوبی

فاطمه زارعی در گفت و گو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان بیان کرد: شرایط جوی تا پایان هفته نسبتا پایدار و یکنواخت خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط دمایی استان بیان کرد: صبح امروز وقوع اولین یخبندان پاییزه از ایستگاه سربیشه با یک درجه زیر صفر گزارش شده است.
زارعی ادامه داد: با استقرار زبانههای سیستم پر فشار کماکان تداوم یخبندان برای صبح فردا در ارتفاعات و مناطق سردسیر به ویژه شهرستان سربیشه را انتظار داریم.
وی از احتمال خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی حساس به دماهای کمتر از پنج درجه سلسیوس خبر داد و گفت: برداشت محصولات حساس به دماهای کمتر از پنج درجه سلسیوس از جمله ذرت علوفهای، صیفی جات، محصولات جالیزی و باغی توصیه میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی همچنین خواستار تنظیم دما و تهیه سوخت مورد نیاز سامانههای گرمایشی، سالنهای پرورشی و گلخانهها شد و گفت: نوسانات دمایی در مرکز استان طی شبانهروز گذشته بین ۲۴ و دو درجه سلسیوس ثبت شد.
نظر شما