قهرمانی: تسریع در رسیدگی و حفظ نظم در دادسرا اولویت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،در راستای بازرسی های موضوع ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه اعضای هیئت بازرسی، ظهر امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ با حضور در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، ضمن دیدار با قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه و نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی قرار گرفت و توصیه‌ها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان دادسرا ارائه کرد.

وی در بازدید از شعب مختلف دادسرای بندرعباس بر لزوم تکریم مراجعان، تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل‎های بایگانی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در دیدار و گفتگو با قضات و کارکنان اداری به درخواست‌ها و مطالبات آنان رسیدگی کرد.

وی همچنین به همکاران قضایی و اداری توصیه کرد: همه همت خود را درجهت رسیدگی دقیق به پرونده‌ها مصروف دارند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در دیدار چهره به چهره با تعدادی از مراجعان دادسرای بندرعباس نیز ضمن استماع اظهارات و مطالبات آنان، دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده صادر کرد.

گفتنی است؛ کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس مشتمل بر ۳۸ قاضی و ۱۲۸ نفر پرسنل اداری می باشد.