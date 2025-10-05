به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه روز یکشنبه با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه ملی ستاد احیای دریاچه ارومیه و جمعی از متخصصان و نمایندگان دانشگاهها و دستگاهها برگزار شد،در این نشست، آخرین وضعیت طرحهای احیایی و هماهنگی میان استانهای درگیر، مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفت.
بهرام سرمست گفت: هدف اصلی از تشکیل این نشست، ایجاد هماهنگی، همنوایی و وحدت نظر میان سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان در جهت تدوین سیاستهای عملی و علمی برای احیای دریاچه ارومیه است.
وی با اشاره به نقش برجسته مراکز علمی کشور در پشتیبانی از این طرح ملی افزود: همکاری مؤثر میان دانشگاه تبریز، دانشگاه ارومیه و دانشگاه سنندج با هدف ارائه راهکارهای علمی و کارشناسی در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم تصمیمسازیها در سطح استانی و ملی مبتنی بر یافتههای دانشگاهی باشد تا اجرای طرحها از اتکای لازم برخوردار باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تصمیمات احیای دریاچه ارومیه نیازمند همگرایی عملی میان استانهاست، خاطرنشان کرد: پسفردا نیز جلسه کارگروه ملی در ریاست جمهوری و با محوریت دکتر محمدرضا عارف برگزار خواهد شد که هدف از آن ارائه جمعبندی واحد از سوی استانهای آذربایجان شرقی، غربی و کردستان به مرکز است. این همگرایی، گام مهمی در جهت تسریع اقدامات اجرایی احیای دریاچه خواهد بود.
سرمست با اشاره به بررسی آسیبشناسی اقدامات گذشته اظهار داشت: در این جلسات ضمن بررسی عملکرد دورههای پیشین ستاد احیا، ضعفها و موانع اجرایی شناسایی شود.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مورد بحث، برداشتهای غیرمجاز آب از مسیر انتقال آب از سد کانیسیب تا آبگیر نوروزلو بود که در طول حدود ۸۵ کیلومتر مسیر، متأسفانه بخشی از آب بهصورت غیرقانونی برداشت میشود.
استاندارآذربایجان شرقی تصریح کرد: این مسئله، هم روند انتقال آب به دریاچه را مختل میکند و هم موجب تشدید تنش آبی در تبریز و شهرهای مسیر میشود. از آقای دکتر رحمانی و مجموعه وزارت نیرو درخواست کردیم نظارتها و کنترلها در این زمینه افزایش یابد تا بتوانیم عبور از این دوره بحرانی را تسهیل کنیم.
وی در ادامه افزود: بر اساس تقسیم کار ملی میان استانها، وظایف مشخصی برای هر استان در نظر گرفته شده و استان آذربایجان شرقی نیز سهم خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهد داد. با این حال تأکید ما بر این است که در تخصیص اعتبارات و منابع مالی، به وضعیت شکنندهتر و آسیبپذیری بیشترِ آذربایجان شرقی نسبت توجه ویژه شود.
وی با بیان اینکه مشکل دریاچه ارومیه فراتر از یک موضوع منطقهای است، تصریح کرد: دریاچه ارومیه مسئلهای ملی و حتی بینالمللی است. این دریاچه نماد زیستمحیطی کشور است و احیای آن تنها با عزم و اراده ملی ممکن خواهد بود. خوشبختانه با حمایتهای رئیسجمهور و پیگیریهای دکتر پزشکیان و دکتر عارف، هماهنگیهای خوبی در سطح ملی شکل گرفته و ما امیدواریم این عزم فراگیر بهزودی به نتایج عملی منجر شود.
سرمست ادامه داد: برای پیشبرد اهداف احیای دریاچه ارومیه، باید از تمامی ظرفیتهای مالی کشور استفاده شود. بخشی از منابع مورد نیاز باید از صندوق توسعه ملی، بخشی از ستاد مدیریت بحران وزارت کشور و همچنین از ردیفهای خاص بودجهای سازمان برنامه و بودجه تأمین شود.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، استفاده از ظرفیتهای بینالمللی نیز ضروری است، چرا که بحرانهای مشابه زیستمحیطی در کشورهای دیگر نیز با مشارکت نهادهای بینالمللی مدیریت شده و امروز سازمانهای جهانی آماده همکاری در چنین پروژههایی هستند.
سرمست با تأکید بر ضرورت فعالسازی «دیپلماسی آب» گفت: برای مقابله با بحرانهای مشابه، باید دیپلماسی فعال آب در سطح منطقهای و جهانی تقویت شود تا ضمن جلب حمایت نهادهای بینالمللی، بتوانیم از تجارب جهانی در زمینه احیای تالابها و دریاچهها بهره ببریم. این موضوع نه تنها در احیای دریاچه ارومیه بلکه در مدیریت پایدار منابع آبی کشور نقش مهمی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج مطالعات دانشگاهها، در گام نخست باید سطح هیدرولوژیکی آب دریاچه در تراز پایدار حفظ شود و سپس در یک برنامه بلندمدت، احیای کامل اکولوژیکی دریاچه دنبال گردد.
