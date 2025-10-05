بریمانی: ۵۸۸ کارگاه آموزشی جوانان در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی شامگاه یکشنبه در در نشست ساماندهی ستاد نوجوانان استان از برگزاری ۵۸۸ کارگاه آموزشی برای جوانان در سال گذشته در ۱۸ شهرستان استان خبر داد و گفت: در ششماهه نخست سال جاری نیز ۲۶۷ کارگاه در ۱۴ شهرستان برگزار شده است.
وی ضمن تأکید بر اهمیت آموزشهای پیش و پس از ازدواج برای کاهش آسیبهای اجتماعی، از همکاری با ۲۰ مرکز مشاوره و یک تشکل مردمنهاد برای برگزاری این دورهها خبر داد.
وی همچنین از دستگاههای اجرایی استان خواست که در راستای گسترش این کارگاهها و ارائه تسهیلات بانکی سریعتر برای ازدواج جوانان، همکاری بیشتری داشته باشند.
سیدامیر حسینی جو، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران نیز در ادامه جلسه با تأکید بر اهمیت برنامهریزی و هدفمندی در اقدامات جوانان، گفت: برنامههای اجرایی باید بهطور مشخص پیوست اجتماعی داشته باشند تا نتایج مثبت و ماندگاری در حوزه اجتماعی استان بهدست آید.
لزوم آموزشهای پیش از ازدواج
وی با اشاره به موضوع ازدواج جوانان، افزود: تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید بهطور جدی پیگیری شود. کاهش زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات، میتواند گام مهمی در تسهیل شرایط زندگی جوانان باشد.
حسینی جو همچنین آموزشهای پیش از ازدواج را بهعنوان یکی از ارکان اصلی کاهش طلاق و آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: سیاستهای دولت در این زمینه بهویژه در حوزه اشتغالزایی و حمایت از خانوادهها با جدیت دنبال میشود.
وی در پایان با اشاره به لزوم همکاری بیشتر سمنها و تشکلهای مردمنهاد در فعالیتهای اجتماعی جوانان استان، از فعالتر شدن این گروهها در طرحها و برنامههای اجتماعی استقبال کرد.
