  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

مسابقات والیبال ساحلی مازندران

مسابقات والیبال ساحلی مازندران

نوشهر- مسابقات والیبال ساحلی استان مازندران با حضور ۱۸ تیم از سراسر استان، در ساحل سیترا در حال برگزاری است.

دریافت 5 MB
کد خبر 6615973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها