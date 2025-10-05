به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر عصر امروز یکشنبه در وبینار اجلاس رؤسای آموزشوپرورش نواحی و مناطق ۴۰گانه استان اظهار کرد: با وجود چالشهای زیرساختی، کمبود نیروی انسانی و محدودیت فضا و تجهیزات، مناطق و نواحی استان در اجرای پروژه مهر عملکرد بسیار مطلوبی داشتند.
وی افزود: سال تحصیلی جدید را با آرامش آغاز کردیم و از همان روز نخست، فرآیند تعلیم و تربیت در مدارس بهخوبی شروع شد؛ هرچند ممکن است در برخی مناطق یک یا دو مدرسه با تأخیر فعالیت خود را آغاز کرده باشند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به فعالیت بیش از ۹ هزار مدرسه در سطح استان گفت: برای هر ماه و هر فصل، اولویتهای مشخصی تعریف شده است. در شهریورماه تمرکز اصلی بر سازماندهی نیروی انسانی، تقسیم کلاسها و ساماندهی معلمان بود. در مهرماه نیز پرداخت حقوق و صدور ابلاغها در اولویت قرار دارد.
به گفته علیفر، صدور ابلاغ موظف مدیران، معاونان و نیروهای آموزشی باید تا پایان مهر تکمیل شود. از آبان تا دیماه، تمرکز اصلی ما بر کیفیتبخشی آموزشی خواهد بود و دستورالعملهای اجرایی آن در ابتدای آبان اعلام میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل اتاق وضعیت با حضور رؤسا و معاونان مناطق اظهار کرد: در این جلسات، وضعیت ابلاغ معلمان، مدیران، معاونان، نیروهای خدماتی و پرورشی باید بهصورت دقیق بررسی شود. خوشبختانه در حوزه پرورشی مشکل خاصی نداریم و معاونتهای مربوطه در حل مسائل فعال عمل کردهاند.
علیفر در ادامه با اشاره به پوشش تحصیلی در شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش (فحک) گفت: سهمیه هر منطقه با توجه به ظرفیتهای بومی مشخص شده است. در نرخ گذر از پایه ششم به هفتم نیز عملکرد خوبی داشتیم، اما باید برای ارتقای میانپایهها تلاش بیشتری شود.
وی افزود: در نرخ گذر پایه دهم هدفگذاری ما رسیدن به عدد ۹۸ تا ۹۹ درصد است و در بخش پیشدبستانی نیز باید جذب حداکثری را محقق کنیم.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با تأکید بر اینکه هیچ دانشآموزی نباید بهدلیل مشکلات مالی از تحصیل بازبماند، تصریح کرد: اگر دانشآموزی توانایی تهیه کتاب، نوشتافزار یا لباس مدرسه را ندارد، آموزشوپرورش استان مسئولیت تأمین آن را میپذیرد. هدف ما این است که همه دانشآموزان بدون دغدغه به آغوش مدرسه بازگردند.
نظر شما