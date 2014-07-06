برنامه ریزی آموزش و پرورش خوزستان برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان مناطق مرزی

اردشير شجاعي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: از آنجا که تقويت بنيه علمي دانش آموزان مدارس مناطق مرزي و جلوگيري از افت تحصيلي، ارتقای سطح علمي و كاهش ترك تحصيل اين دانش آموزان براي ما از اهميت بالايي برخوردار است، طرحي را با اهداف كيفي مانند كاهش افت تحصيلي، جلوگيري از تكرار پايه و ترك تحصيل، ارتقای كيفيت آموزشي و پرورشي، افزايش پوشش تحصيلي و بهبود وضعيت تحصيلي را براي دانش آموزان مناطق مرزي اجرا مي كنيم.

وي افزود: در اين طرح هدف ما، تحت پوشش قرار گرفتن پنج هزار دانش آموزی است که در مناطق مرزي نیاز به توجه دارند که در سال گذشته نيز تعداد سه هزار دانش آموز تحت پوشش بودند. اين معاونت بررسي عوامل افت تحصيلي، تدوين و ارسال بخشنامه، نظارت بر حسن انجام كار و ارزيابي اجرا و نتيجه را در راستاي اجراي بهتر طرح در سطح استان انجام مي دهد.



معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش خوزستان تصريح كرد: معاونان آموزش ابتدايي مناطق بايد طرح را در سطح منطقه اجرا كرده و نظارت و ارزيابي از فعاليت ها را انجام دهند. عوامل اجرايي و آموزشي مدرسه نيز بايد نسبت به اجراي طرح در مدرسه اقدام كنند.



شجاعي يادآور شد: انجام چنين فعاليت هايي براي دانش آموزان مناطق مرزي مفاد قانوني دارد. مستندات قانوني اين فعاليت ها ماده 19 قانون برنامه پنجم توسعه، راهبرد كلان چهار، هدف كلان سه، راهكار سه و پنج مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است.



به گزارش خبرنگار مهر، بازديد از مناطق و نواحي، گزارش گيري و ارزيابي از فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي اجراي طرح توسط اداره كل آموزش و پرورش خوزستان صورت مي گيرد.