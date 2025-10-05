طلای جهانی بر سینه ورزشکار خوزستانی درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی دوازدهمین دوره رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان عصر امروز یکشنبه در کشور هند برگزار شد و در رقابت پرتاب نیزه مردان کلاس F41، صادق بیتسیاح، ملیپوش خوزستانی تیم ایران، با رکورد ۴۸ متر و ۸۶ سانتیمتر در جایگاه نخست ایستاد و نشان طلای جهان را بر گردن آویخت.
بیتسیاح در حالی به عنوان قهرمان جهان دست یافت که پیشتر در رقابتهای جهانی پاریس ۲۰۲۳ و کوبه ژاپن ۲۰۲۴ و همچنین در بازیهای پارا آسیایی هانگژو و پارالمپیک توکیو موفق به کسب مدال نقره شده بود. این بار اما، پرتاب بلندتر و دقیقتر او در هند، رنگ نقره را به طلا بدل کرد.
مدال طلای بیتسیاح آخرین نشان کاروان ایران در این دوره از مسابقات بود. با این مدال، شمار مدالهای ایران در رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان به ۱۵ مدال (۹ طلا، دو نقره و چهار برنز) رسید تا تیم کشورمان در جمع قدرتهای برتر جهان قرار گیرد.
