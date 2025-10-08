به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از ورزشکاران پارا دوومیدانی خوزستانی حاضر در مسابقات قهرمانی جهان هند، پیش از ظهر امروز چهارشنبه در فرودگاه بینالمللی شهید سلیمانی اهواز برگزار شد. در این مراسم، صادق بیتسیاح، ورزشکار تیم ملی و دارنده مدال طلای این رقابتها، با روحیهای سرشار از ایمان و افتخار، از لحظات سخت و شیرین مسیر قهرمانی سخن گفت.
وی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خدا را شکر میکنم که توانستم مدال طلا را به دست بیاورم. یک سال سختی کشیدم، چون قول داده بودم و مدالی را که از دست داده بودم برای مسابقات پارالمپیک، فدای حضرت امالبنین کرده بودم.
بیتسیاح با اشاره به سطح بالای رقابتها افزود: مسابقات جهانی واقعاً عالی بود، آن هم در کشوری مثل هند که میزبان مسابقات بود. خوشحالم که توانستم با آمادگی کامل شرکت کنم و نتیجهای درخور کسب کنم.
وی با چشمانی پر از اشتیاق گفت: امشب شادی این مدال را با مادرم قسمت میکنم؛ تمام زندگیام همین لحظه است.
به گزارش خبرنگار مهر، صادق بیتسیاح یکی از پنج ورزشکار خوزستانی حاضر در مسابقات جهانی هند بود که در کنار الهام صالحی، عرفان بندری، امانالله پاپی و مربی تیم مهدی فارسی، سهم چشمگیری در افتخارآفرینی ملی داشتند.
