به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی، شامگاه یکشنبه در بازدید رسانهای از کشتارگاه طیور در آمل، بر اهمیت رعایت دقیق زنجیره سرد و کنترل نقاط حساس در فرآیند تولید گوشت مرغ تاکید کرد و اعلام کرد اجرای کامل استانداردهای بهداشتی و کنترل مستمر کیفیت سلامت محصولات را تضمین میکند.
وی باشه به بازدید از کشتارگاه طیور آمل گفت: این کشتارگاه که بخشی از مجموعه بزرگ تولید گوشت سفید در استان است، واحدهای مرغ مادر، مرغ گوشتی، تولید خوراک و کشتار را به صورت زنجیرهای و یکپارچه مدیریت میکند. در بخش سردخانه یا انتهای خط کشتار، دمای منفی ۱۸ درجه سانتیگراد به منظور حفظ کیفیت لاشهها با استفاده از ترموگرافها و دستگاههای هشداردهنده به دقت کنترل میشود.
آقاپور کاظمی با اشاره به نقاط بحرانی کنترل کیفیت در سالنها اعلام کرد: این نقاط حساسترین مراحل تولید محسوب میشوند که نظارت دقیق بر آنها از اولویتهای اصلی دامپزشکی استان است.
وی افزود: بازدیدهای دورهای کارشناسان و مستندسازی دقیق فرآیندها تضمینکننده اجرای استانداردهای بهداشتی و حفظ زنجیره سرد تا عرضه نهایی محصولات به بازار است.
شیرزاد رحیمی فعال بخش طیور نیز گفت: ظرفیت واقعی کشتارگاه آمل ۶۰۰۰ قطعه مرغ در ساعت، اما کمبود خوراک و برق چالشهای اصلی صنعت طیور مازندران است
وی با اشاره به ظرفیت واقعی ۶۰۰۰ قطعه مرغ در ساعت در این مجموعه، مشکلات اصلی صنعت مرغداری مازندران را کمبود مواد اولیه از جمله ذرت و سویا و همچنین تلفات ناشی از قطعی برق در تابستان عنوان کرد و از حمایت استاندار مازندران در حفظ پایداری برق کشتارگاهها قدردانی کرد.
