صنایع مادر کلید توسعه منطقه تربت حیدریه است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی‌پور صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری تربت‌حیدریه با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد این شهرستان در حوزه دامپروری، خواستار جذب سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و مادر شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ورود به صنایعی مانند تولید دارو، مواد بهداشتی و شیمیایی که نیاز کل کشور و حتی همسایگان را تأمین می‌کند، بسیار شدنی و سودآور است، به عنوان نمونه، یک سرمایه‌گذار در این خطه با تولید یک نوع قرص شروع کرد و امروز به قلم‌های چهارم و پنجم تولید رسیده است.

وی ایجاد صنایع مادر مانند مرغ مادر گوشتی و تخم‌گذار و «مرغ لاین» را تحول‌آفرین برای شهرستان خواند و افزود: هر کدام از این صنایع، ده‌ها شغل و کسب‌وکار جانبی در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، بازاریابی و ثبت سفارش ایجاد می‌کنند.

رفیعی پور با اشاره به موقعیت ترانزیتی تربت‌حیدریه، از آن به عنوان بارانداز شرق کشور نام برد و گفت: وجود کریدورهای مهم دام در کشور یک واقعیت انکارناپذیر است، به جای برخورد قهری، باید این ظرفیت را به فرصتی برای توسعه اقتصادی تبدیل کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آمار قاچاق دام، پیشنهاد کرد: به جای ۳ میلیون رأس دام قاچاق، می‌توانیم با ساماندهی، یک میلیون رأس را قانونی کرده و از ورود دام‌های غیربهداشتی جلوگیری کنیم و این امر نیازمند همکاری دستگاه‌های امنیتی و تصمیم‌گیری ملی است.

وی به موفقیت استان سیستان و بلوچستان در واردات قانونی گوشت اشاره کرد و گفت: ورود ۳۲ هزار تن گوشت از مرز این استان، نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور داشت و این نشان می‌دهد استان‌های مرزی می‌توانند با اختیارات مناسب، نه تنها محرومیت‌زدایی کنند، که کشور را نجات دهند.

رفیعی پور مسئولیت خطیر سازمان دامپزشکی را به سه حوزه تقسیم کرد و گفت: حفاظت از جان مردم، با کنترل بیماری‌های مشترک و جلوگیری از بروز پاندمی، حفاظت از سرمایه ملی، با صیانت از جمعیت دامی کشور که سرمایه‌ای بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است و همچنین توسعه تجارت: با نظارت بر واردات سالانه ۱۲ میلیون تن نهاده‌های دامی و صادرات ۵ میلیون تن محصولات دامی به سراسر جهان از وظایف مهم سازمان دامپزشکی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هیچ راهی جز توسعه بر محور دام و کشاورزی برای بسیاری از شهرستان‌ها وجود ندارد، از مسئولان استانی و محلی خواست با همراهی و همکاری، زمینه را برای تحقق این اهداف و ایجاد صنایع مادر فراهم کنند تا در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه و تعالی شهرستان‌ها باشند.