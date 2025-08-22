نقش خراسان رضوی در توسعه صادرات و تجارت ملی بیش از پیش تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری در آئین آغاز ساخت بخش دوم شعبه لطف‌آباد بندر خشک و قطب پشتیبانی شمال شرق کشور که در مرز لطف آباد شهرستان درگز خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: لطف‌آباد یکی از مرزهای مهم تجاری ایران است که به دلیل ارزان‌تر بودن حمل و نقل دریایی و همچنین ساختار دولتی اقتصاد شوروی سابق، کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اما امروز این منطقه می‌تواند نقشی محوری در تجارت ایران و آسیای میانه ایفا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ساخت انبارهای عمومی و مراکز پشتیبانی در لطف‌آباد، اقدامی حیاتی برای کل کشور است و با این سیاست، هم نیازهای منطقه‌ای تأمین می‌شود و هم امکان گسترش تجارت ملی فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: خراسان رضوی یکی از قطب‌های صنعتی، تجاری و کشاورزی ایران است و باید با هم‌افزایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و تلاش مدیران محلی، نقش این استان در توسعه صادرات و تجارت ملی بیش از پیش تقویت شود.

میدری گفت: توسعه تجارت، نخستین گام برای پیشرفت اقتصادی است و تجربه تاریخی انگلستان نشان می‌دهد که این کشور ابتدا با تسلط بر تجارت، زمینه را برای صنعتی شدن فراهم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های شرکت‌های حمل و نقل کشور، به‌ویژه مجموعه‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این ظرفیت‌ها می‌توانند نقشی جدی در حوزه ترانزیت ایفا کنند.

وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی علاوه بر حل مسائل، فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های ویژه هر منطقه فراهم می‌کند.

میدری گفت: تصمیماتی که در تهران اتخاذ می‌شوند، گاه مانع رشد ظرفیت‌های محلی شده و یا بستر لازم برای توسعه را فراهم نمی‌کنند.