گلی کانی: برای کنترل آسیب های اجتماعی باید ریشه های آن را بشناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلی‌کانی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، ضمن بازدید از مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی فتح و مجتمع «شوق زندگی» بعثت ضمن تبریک فرا رسیدن ماه پرفضیلت رجب، با تأکید بر ضرورت نگاه ریشه‌ای به مسائل اجتماعی اظهار کرد: در حوزه اجتماعی و رصد آسیب‌ها، پیش از هر اقدامی باید ریشه‌ها به‌درستی شناسایی شود. اگر بخواهیم به نتیجه مطلوب برسیم، لازم است مشکلات را دقیق رصد و ریشه‌یابی کنیم و نگاه‌ها را معطوف به واقعیت‌های موجود نمائیم.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: اگر به‌دنبال کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم، باید با شفافیت به واقعیت‌ها نگاه کنیم. رسیدگی به موضوع کودکان کار نشان‌دهنده دغدغه‌مندی مجموعه‌های مسئول است و تنها بخشی از مسائل گسترده حوزه آسیب‌های اجتماعی را شامل می‌شود.

وی همچنین بر نقش دستگاه‌های متولی از جمله سازمان بهزیستی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌ها، به‌ویژه با سازمان بهزیستی، می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند ساماندهی کودکان کار داشته باشد. در این مسیر نباید منافع سیستمی یا سازمانی ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد، بلکه منافع اجتماعی و انسانی باید در اولویت باشد.

در پایان این بازدید، بر استمرار تعامل و هماهنگی میان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، شهرداری تهران و سایر نهادهای ذی‌ربط، در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی اصولی کودکان کار اتباع خارجی تأکید شد.