به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر در دیدار با رئیس‌کل دادگستری لرستان ضمن تبریک هفته فراجا و قدردانی از همکاری‌های سازنده و تعامل خوب با دستگاه قضائی، اظهار داشت: مجموعه انتظامی و قضائی از هم جدا نیستند و هر دو برای خدمت به مردم و تحقق امنیت پایدار تلاش می‌کنیم.

وی افزود: تعامل و هم‌افزایی میان دو مجموعه در استان مثال‌زدنی است و باید این ارتباط در سطوح اجرایی و عملیاتی نیز گسترش یابد تا هیچ فاصله‌ای میان تصمیم و اجرا باقی نماند.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر توسعه خدمات الکترونیکی در پلیس استان، گفت: تا پایان فصل جاری، تمامی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها زیر ساخت‌های لازم به‌منظور اتصال سامانه‌ها به یکدیگر را خواهند داشت تا روند ارتباط قضائی و انتظامی کاملاً هوشمند و شفاف شود.

سردار هاشمی فر با اشاره به پویش مردمی «نه به تیراندازی»، تصریح کرد: با همراهی بزرگان طوایف و همکاری دستگاه قضائی، این پویش فرهنگی به‌صورت گسترده در استان اجرا شده و برخورد قاطع با عاملان تیراندازی‌های غیرمجاز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا ضمن اشراف اطلاعاتی و اقدامات خوب‌صورت گرفته، بر بنیان مالی قاچاقچیان ضربات مهلکی وارد شده است گفت: طرح‌های مبارزه با سوداگران مرگ و مخلان اقتصادی و معیشت مردم به‌صورت ویژه و مستمر در دستور کار پلیس استان است.



فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به رشد صلح و سازش پرونده‌ها در مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌های استان و مراکز مشاوره آرامش، بر لزوم تقویت این مراکز با پشتیبانی دستگاه قضائی و استفاده از ظرفیت روحانیون تأکید کرد.



سردار هاشمی فر، گفت: دستگاه قضائی و انتظامی لرستان باروحیه برادری و هدف مشترک، برای رضایت مردم و استقرار عدالت و امنیت پایدار، در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند.