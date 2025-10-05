به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «حسین حاج حسن»، نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزب الله گفت: حزب الله امروز نیرویی واقعی در لبنان به شمار میرود. ما گرچه ضربات سختی را متحمل شدهایم، اما امروز قوی تر از هر زمانی هستیم.
وی در سخنانی در مراسم یادبود «احمد سعد» و «مصطفی رزق» دو تن از مهندسان لبنانی که اخیرا در حملات اسرائیل به شهادت رسیدند، گفت: «تا زمانی که دشمن عقبنشینی نکند و تجاوز متوقف نشود، زندانیان آزاد نشوند و بازسازی آغاز نشود و یک استراتژی دفاع ملی مؤثر برای حفظ امنیت لبنان و حاکمیت آن اتخاذ نشود، هیچ بحثی در مورد سلاح مقاومت وجود نخواهد داشت.»
این عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به تلاشهای داخلی و بینالمللی برای اصلاح قانون انتخابات لبنان به منظور مشارکت لبنانیهای مقیم خارج در انتخابات و امکان انتخاب ۱۲۸ کرسی پارلمان برای آنها، گفت: «این رویکرد به نتیجه نخواهد رسید؛ زیرا حاکمیت لبنان را تضعیف میکند و اجازه دخالت خارجی در تصمیمات ملی را میدهد.»
وی افزود: قانون فعلی انتخابات واضح و صریح است و تصریح میکند که مهاجران فقط میتوانند شش عضو را برای نمایندگی خود در پارلمان انتخاب کنند و فقط در انتخابات ۲۰۲۲ به آنها اجازه داده شد تا برای یک دوره استثنایی به ۱۲۸ عضو پارلمان رأی دهند.
حاج حسن خاطرنشان کرد که هدف از تلاش برای اصلاح قانون انتخابات لبنان، اجازه دادن به کشورهای غربی به رهبری آمریکا، متحد و حامی دشمن صهیونیستی، برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات از طریق آرای مهاجران است.
وی افزود: «ما میخواهیم انتخابات آینده همانطور که در قانون فعلی تصریح شده است، باشد، یعنی ۱۲۸ نماینده منتخب شهروندان لبنانی ساکن لبنان و شش نماینده نیز منتخب لبنانیهای مقیم خارج باشند و این فرمول عادلانهای است که حاکمیت لبنان را حفظ میکند.
حاج حسن در مورد اهمیت انتخابات پارلمانی پیش رو گفت: برخی آن را انتخابات وجودی توصیف کردهاند و ما میگوییم: بله، این یک نقطه عطف اساسی است که ما در آن حرف خود را به روشنی خواهیم زد، همانطور که در انتخابات شهرداریهای گذشته این کار را کردیم.
ما با تمام توان خود، به همراه دو حزب ملی و متحدانمان از سایر احزاب، جنبشها، شخصیتها و چهرههای ملی، در آن شرکت خواهیم کرد.
ما جمعیت زیادی را برای انتخابات بسیج خواهیم کرد و شعار این انتخابات بیعت با سید حسن نصرالله و همه شهدای مقاومت خواهد بود.
نظر شما