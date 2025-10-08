قسام در تمجید از شهید نصرالله: غزه حامیانش را فراموش نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس به شکل ویژه از سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله تمجید کرد.

گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس با انتشار تصویری از شهید سید حسن نصرالله و اقتباس بخشی از سخنانش در حمایت از فلسطین و غزه نوشت: غزه هرگز کسی را که به آن کمک کرده، فراموش نخواهد کرد.

سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله در سخنانی گفته بود: ما اینجا هستیم تا به فلسطین، نوار غزه مظلوم، کرانه باختری و به مردم لبنان در نبرد یاری دهیم. از هشتم اکتبر وارد نبردی متفاوت شدیم و جبهه پشتیبانی نبرد طوفان الاقصی را گشودیم زیرا نبرد امت اسلامی است.